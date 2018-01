Slovenské dlhopisy majú úspech aj v novom roku, tvrdí rezort financií

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/S. Písecký Foto: FOTO TASR/S. Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. januára (TASR) - V prvej tohtoročnej aukcii slovenských štátnych dlhopisov zaznamenala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) úspech. V ponuke boli dva dlhopisy s odlišnými splatnosťami. Prvý, so splatnosťou v januári 2027 a 19,2-ročný dlhopis so splatnosťou v marci 2037. Za pozornosť stojí skutočnosť, že pri 20-ročnej splatnosti sú slovenské dlhopisy drahšie v porovnaní s nemeckými len o 0,6 % p.a. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.Pri celkovom dopyte viac ako 1 miliarda eur sa predali dlhopisy v súhrnnej hodnote 175,1 milióna eur. Pri dlhšom dlhopise, ktorý bol v aukcii naposledy ponúknutý v novembri 2017, prišlo k poklesu výnosov do splatnosti z 1,63 % p. a., na priemerných 1,61 % p. a. Kratší dlhopis zaznamenal oproti októbru 2017 pokles z 0,78 % p. a., na súčasných 0,71 % p. a. Zároveň sa tento pôvodne 12-ročný dlhopis podarilo dopredať do celkovej hodnoty 3 miliardy eur.