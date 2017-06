Slovenské družstvo postúpilo do prvej ligy ME, rekordný Volko

Na archívnej snímke slovenský šprintér Ján Volko Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Nedeľné výsledky

ženy

200 m: 1. Agata Zupinová (Slovin.) 23,57, ...4. Alexandra Bezeková (SR) 23,52

1500 m: 1. Amela Terzičová (Srb.) 4:15,93, ...9. Katarína Beľová (SR) 4:37,70

5000 m: 1. Krisztína Pappová (Maď.) 16:17,99, ...12. Lucia Janečková (SR) 17:48,70

100 m prek.: 1. Gréta Kerekesová (Maď.) 13,17, ...5. Simona Lajčáková (SR) 13,56



diaľka: 1. Jana Velďáková (SR) 655

výška: 1. Marusa Cernjulová (Slovin.) 188, ...3.-4. Táňa Dunajská (SR) 179

guľa: 1. Anita Mártonová (Maď.) 18,09, ...6. Patrícia Slošárová (SR) 13,95

kladivo: 1. Žalina Petrivská (Mold.) 71,99, ...5. Nikola Lomnická (SR) 59,31



4x400 m: 1. Slovensko 3:34,05



muži

200 m: 1. Luka Janežič (Slovin.) 20,60, 2. Ján Volko (SR) 20,61

800 m: 1. Žan Rudolf (Slovin.) 1:47,87, ...3. Matúš Talán (SR) 1:48,42

3000 m: 1. Benjamin Kovács (Maď.) 8:07,25, ...9. Jozef Pelikán (SR) 8:24,16

110 m prek.: 1. Milan Trajkovič (Cyp.) 13,31, ...9. Marco Adrien Drozda (SR) 14,79

3000 m prek.: 1. Justinas Bezanskis (Lit.) 8:53,29, ...10. Alexander Jablokov (SR) 9:45,49



žrď: 1. Ivan Horvát (Chorv.) 570, ...6.-7. Ján Zmoray (SR) 510

trojskok: 1. Tom Yaacobov (Izr.) 16,38, ...3. Tomáš Veszelka (SR) 15,79

disk: 1. Lukas Weibhaidinger (Rak.) 65,66, ...12. Nikolas Broš (SR) 48,06

oštep: 1. Andrian Mardare (Mold.) 83,93, ...7. Patrik Žeňúch (SR) 71,87



4x400 m: 1. Slovinsko 3:08,56, ...5. Slovensko 3:09,91



Konečné poradie: 1. Maďarsko 372,5, 2. SLOVENSKO 306,5, 3. Litva 298,5, 4. Slovinsko 296, 5. Lotyšsko 258, 6. Cyprus 258, 7. Chorvátsko 253,5, 8. Izrael 242, 9. Rakúsko 240,5, 10. Srbsko 238,5, 11. Island 181,5, 12. Moldavsko 168,5



Tel Aviv 25. júna (TASR) - Slovenské družstvo na majstrovstvách Európy v atletike 2. ligy si v izraelskom Tel Avive vybojovalo postup do prvej. V nedeľu k dvom sobotným víťazstvám pripojila ďalšie vo svojom sezónnom maxime 655 cm diaľkárka Jana Velďáková a bola jedna z viacerých, ktoré sa zaslúžili o kolektívny úspech. Plný počet bodov sprevádzal v nedeľu aj štvrtkárky v štafete na 4x400 m. Ozdobou bol slovenský rekord druhého Jána Volka v behu na 200 m časom 20,61 s minimálnou podporou vetra +0,6 m/s, ktorým zlepšil svoj vlaňajší výkon o 0,05 s.Po prvom dni (21 disciplín zo 40) bolo na čele Maďarsko 195 pred Slovenskom 171, Litvou 157 a bolo zrejmé, že Slováci môžu v nedeľu vážne myslieť na postup do vyššej ligy. Do prvej postupovali až tri a keďže mali Slováci pred treťou Litvou náskok 14 bodov a pred štvrtým Slovinskom až 25, postup bol naozaj reálny. Druhý deň Slováci opäť zabojovali.komentoval účinkovanie šéftréner Martin Pupiš.