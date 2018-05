Slovenské florbalistky po prehre na MSJ zostúpili do B-divízie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

A-divízia MSJ - o 7. miesto:



SLOVENSKO - Nemecko 4:5 (0:2, 1:1, 3:2)

St. Gallen 5. mája (TASR) - Slovenské juniorské florbalistky neuspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na svetovom šampionáte vo švajčiarskom St. Gallene. V sobotu podľahli v súboji o konečné 7. miesto rovesníčkam z Nemecka 4:5 a zostúpili do B-divízie MS.Po tom, čo zverenky trénera Vladimíra Gábora obsadili v základnej skupine so ziskom jedného bodu poslednú štvrtú priečku, museli hrať proti Nemkám o záchranu v A-divízii. V sobotňajšom stretnutí prehrávali už 0:3, ale dokázali sa vzchopiť a skóre otočiť. V závere však neudržali koncentráciu, inkasovali dva góly a po tesnej prehre 4:5 skončili na šampionáte na poslednej ôsmej priečke, znamenajúcej zostup do nižšej kategórie.