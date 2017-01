Slovenské futbalistky podľahli v príprave Rumunsku

Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

prípravný zápas:



Rumunsko - SR 2:0 (1:0)



zostava SR: El Dahaibiová - Havranová (43. Zdechovanová), Fischerová, Haršanyová, Košíková - Bíróová, Šušolová (76. Kovaľová)- Šušková (76. Šurnovská), Mikolajová (56. Bartovičová), Fabová (46. Hmírová) - Maťavková (56. Líšková)



Hlas po zápase (zdroj: www.futbalsfz.sk):



Zsolt Pakusza, tréner SR: „Dnes sme videli veľmi dobrý zápas, s vysokým nasadením až do samého konca. Rumunky boli v prvom polčase lepšie, v druhej časti hry sme pridali v súbojoch, zjednodušili a spresnili hru a vypracovali sme si päť čistých šancí. Zranenia nedovolili nastúpiť niekoľkým hráčkam základnej zostavy, konkrétne Feckovej, Vojtekovej a Škorvánkovej, priestor dostali najmä mladé hráčky, pre ktoré bol tento zápas vynikajúcou konfrontáciou. Práve to bolo hlavným zámerom tréningového tábora, dať v zápasoch s ťažkými súpermi priestor mladým hráčkam a hráčkam širšieho výberu, predovšetkým z reprezentačnej 19-ky z minuloročných ME na Slovensku. Napriek dvom prehrám hodnotím výsledkový kemp pozitívne, zápasy proti silným súperkám sú potrebné aj v tomto období, pretože hráčky posúvajú ďalej iba takéto náročné stretnutia.“

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Alicante 23. januára (TASR) - Slovenské futbalistky prehrali v pondelkovom prípravnom zápase na sústredení v španielskom Alicante s reprezentáciou Rumunska 0:2. Zverenky trénera Zsolta Pakuszu deň predtým nestačili na Fínky, ktorým podľahli hladko 0:3.