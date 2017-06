Slovenské hádzanárky remizovali v odvete s Maďarskom 24:24

Na snímke Lucia Mikulčíková (SVK) počas kvalifikačného stretnutia o postup na MS 2017 v hádzanej žien Slovensko - Maďarsko 14. júna 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

II. fáza kvalifikácie MS 2017, odvetný zápas:

Slovensko - Maďarsko 24:24 (10:11)



zostavy a góly:

Slovensko: Gubiková, Medveďová - Bujnochová 1, Rajnohová 1, Rebičová 1, Rechtorisová 1, Habánková 2, Pastorková, Holešová, Kučerová 2/1, Szarková 1, Mikulčik 3, Jakubisová 5/2, Školková 6, Olšovská, Minarčíková 2.



Maďarsko: Birová, Kissová - Szöllösi-Zacsiková 2, Schatzlová 1, Kovacicsová 1, Harsfalviová 2, Görbiczová 8/3, Kisfaludyová 1, Klivinyiová 3, Sirianová 2, Bodiová 2, Szekeresová, Mayerová 2, Palos-Bognárová, Lukacsová 0, Tothová,



Rozhodovali: Pandžič, Satordzija (obaja BaH), vylúčenia: 5:5, 7m hody: 3/3 - 5/3.



/prvý zápas: 19:28, postupuje Maďarsko/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovenské hádzanárky remizovali v odvetnom stretnutí baráže kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2017 s MaĎarskom 24:24. Zverenkyne trénera Dušana Poloza sa napokon nepredstavia na svetovom šampionáte, z prvého zápasu mali totiž deväťgólové manko na súpera. Zápas sa uskutočnil na ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave pred peknou diváckou kulisou.Od úvodu zápasu sa hralo vo vysokom nasadení, tímy na oboch stranách sa opierali o tvrdú obranu a dobré brankárske zákroky. Tesné vedenie si držali domáce hádzanárky, o väčšinu gólov sa starala Školková. Maďarky sa prvýkrát strelecky presadili až v siedmej minúte, ale postupne prebrali taktovku nad duelom. V 15. minúte už hosťujúce hráčky viedli, Slovenky totiž doplácali hlavne na chyby v útoku. Zverenkyne trénera Dušana Poloza zlepšili herný prejav a do polčasovej prestávky upravili stav duelu na 10:11.V druhom polčase bolo vidieť na domácich hráčkach veľkú snahu zvrátiť stretnutie na svoju stranu. Maďarky začali robiť chyby pod zvyšujúcim sa tlakom, v polovici zápasu sa podarilo Slovenkám dostať sa do vytúženého vedenia. Šance na víťazstvo však dostali trhlinu po treťom vylúčení najlepšej strelkyne domácich Školkovej. Maďarky zabrali v správnom momente, tesne pred koncom sa dostali do rozhodujúceho trojgólového trháku - 23:20. Domáce hádzanárky v závere zariskovali, na radosť fanúšikov sa Minarčíkovej v samotnom závere podarilo vyrovnať na konečných 24:24.