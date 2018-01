Slovenské hokejistky na MS do 18 rokov zvíťazili nad Taliankami

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

A-skupina I. divízie MS žien do 18 rokov - Asiago (Tal.):



Slovensko – Taliansko 5:4 po predĺžení (1:1, 1:3, 2:0 – 1:0)



Góly: 7. Kubeková (Nemčeková, Vargová), 40. Nemčeková (L. Halušková), 53. Ágoštonová (Vargová, Vysokajová), 58. Dobošová (Vargová), 62. Rumanová (Nemčeková, L. Halušková) – 5. Murarová (Mattiviová, Caumová), 21. da Rechová (Murarová), 30. Mattiviová, 36. Mattiviová. Rozhodovali: Zygmuntová (Poľ.) – Dinantová (Bel.), Leeová (Kór.), vylúčenia: 7:5 na 2 min., presilovky 3:2, oslabenia 0:0, strely na bránu: 37:16, 380 divákov.



Zostava SR: Rišianová (36. Pösingerová) – L. Šulíková, Kučerková, Vysokajová, Vargová, A. Šulíková – Hájniková, Sedláková, Čorňaková – Nemčeková, Kubeková, L. Halušková – Koyšová, Ágoštonová, Rumanová – R. Halušková, Dobošová



Tabuľka:



1. Japonsko 4 4 0 0 0 18:1 12



2. SLOVENSKO 4 3 1 0 0 18:8 11



3. Rakúsko 4 2 0 0 2 6:11 6



4. Taliansko 4 1 0 1 2 7:10 5



5. Maďarsko 4 1 0 0 3 6:15 3



6. Nórsko 4 0 0 0 4 1:11 0



Zostávajúci program SR "18":



nedeľa 14. januára (17.00): Slovensko - Japonsko

Asiago 13. januára (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov zvíťazili aj vo svojom štvrtom vystúpení na turnaji A-skupiny I. divízie MS v talianskom Asiagu, keď v piatok zdolali domáce hráčky 5:4 po predĺžení.Zverenky trénera Petra Kúdelku dokázali v zápase zmazať trojgólové manko. Presným zásahom Nikoly Nemčekovej 58 sekúnd pred druhou sirénou znížili na 2:4 a dvomi presilovkovými gólmi v záverečnej desaťminútovke riadneho času skóre vyrovnali. V predĺžení po tretí raz v zápase využili presilovku a po víťazstve 5:4 pp si do tabuľky pripísali dva body.Slovenky majú v Asiagu v sobotu deň voľna, po ktorom ich čaká rozhodujúci priamy duel o postup do elitnej kategórie MS proti doposiaľ nezdolanému Japonsku (v nedeľu o 17.00 h).tréner SR "18":