Slovenské jaskynné systémy sú celosvetovými klenotmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 21. júla (TASR) - Slovensko považujeme za krajinu bohatú na jaskynné priestory a iné geologické zaujímavosti. Na jeho relatívne malom území v súčasnosti evidujeme 7285 jaskýň a niekoľko geologicky cenných území, teda geoparkov. Vyjadril sa tak pre TASR Ľudovít Gaál, vedúci referátu starostlivosti o jaskyne Slovenskej správy jaskýň (SSJ) so sídlom v Liptovskom Mikuláši.Pre verejnosť je k dnešnému dňu sprístupnených 18 jaskýň so sprievodcom a voľne prístupných je ďalších 42 menších.vysvetlil Gaál.doplnil vedúci úseku ochrany jaskýň SSJ Pavel Bella.Výnimočná je podľa jaskyniarov Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá patrí medzi najkrajšie aragonitové jaskyne na svete. Na modrosivej mramorovej stene sú tu vytvorené ihlicovité a kríčkovité kryštály snehobielych aragonitov. Jeden z najväčších v Európe je 34 metrov vysoký kvapeľ v Krásnohorskej jaskyni. V minulosti bol zapísaný aj do Guinessovej knihy rekordov.Z nesprístupnených jaskýň sú raritou tie, ktoré sa vyskytujú v magnezitoch, miestami s dolomitovou alebo aragonitovou výplňou.ozrejmil vedúci úseku ochrany jaskýň SSJ. Celosvetovo uznávané sú Demänovské jaskyne, ktoré vznikli postupne v niekoľkých úrovniach. "Jednoducho povedané, vytvorilo sa nad sebou až deväť poschodí. Podobným príkladom je aj Domica," povedal Bella.Najdlhšou jaskyňou Slovenska je Demänovský jaskynný systém, ktorý má zatiaľ dĺžku 41.463 metrov, najhlbšou je Systém Hipmanových jaskýň s hĺbkou 499 metrov. Medzi najnavštevovanejšie jaskyne patria dlhodobo Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa.Na základe iniciatívy miestnych nadšencov vznikli na Slovensku tri geoparky a ďalšie tri sú v štádiu prípravy. Finančná podpora zo strany štátu je však podľa odborníkov nesystematická a nedostatočná.priblížil Gaál.