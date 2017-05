Slovenské karate si pripísalo dve bronzové medaily

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Kocaeli 6. mája (TASR) - Slovenské karate si vybojovalo na 52. majstrovstvách Európy v tureckom Kocaeli dve bronzové medaily. Zaslúžili sa o ne v športovom zápase kumite družstvo žien a v hmotnosti do 60 kg Dominik Imrich.Družstvo žien v zložení Viktória Semaníková, Jana Vojtikevičová, Ingrida Suchánková a Dominika Tatárová v rozhodujúcom zápase o medailu zdolalo Nemky 2:1. V 1. kole vyhralo 2:0 nad Angličankami, v druhom prehralo s Turkyňami 0:2. V repasáži na slovenské karatistky pomerom 0:2 nestačili Nórky a s rovnakým skóre ani Bosna a Hercegovina. Vrcholom ich snaženia bolo víťazstvo nad Nemkami 2:1 s vytúženým bronzom.Dominik Imrich po prvom voľnom kole tesne 1:0 zdolal Dána Lidegaarda, ešte tesnejšie na zástavky s pomerom 0:0 zvíťazil nad Holanďanom Berensom, prehral až vo 4. kole 0:4 so Srbom Antičom. Bronzovou medailou sa ovenčil, keď zdolal Ukrajinca Filipovyča 2:0.Dovedna až šesťkrát sa v sobotu pokúšali Slováci o medailu a dvakrát boli úspešní. Cenné však boli aj štyri piate miesta. V -75 prehral Matúš Lieskovský v súboji o 3. miesto s Maďarom Gáborom Harspatakim 0:3. v +68 Dominiku Tatárovú zdolala Ruska Ivanna Zajcevová 0:2, Matej Homola v -67 nenastúpil pre zranenie proti Španielovi Leonovi a v kata Peter Fabian podľahol Talianovi Busatovi 0:5.Matúš Lieskovský prehral už v 1. kole 0:2 so zlatým Talianom Busom, v repasáži si poradil 2:0 s Nemcom Wintersom, 3:0 s Bulharom Petkovom a snahu o medailu neúspešne zakončil po prehre 0:3 s Maďarom Harspatakim 0:3.Dominika Tatárová nastúpila až v 2. kole, tesne 1:0 zvládla Portugalku Oliveirovú i Azerbajdžanku Alijevovú a prehrala až v 4. kole so stavom 0:0 na zástavky so zlatou Francúzkou Florentinovou. O bronz ju pripravila Ruska Zajcevová s výsledkom 0:2.V hmotnosti do 67 kg Matej Homola síce prehral hneď v prvom kole s Rusom Gutnikom 0:3, no v repasáži sa po víťazstvách nad Rumunom Teodorescuom 3:2 a Macedóncom Ilievskim 1:0 uchádzal o bronz, vyradilo ho však zranenie.V súbornom cvičení kata Peter Fabian v 1.kole vyhral 5:0 nad Poliakom Maczkom, v 2. kole rovnakým pomerom nad Bielorusom Archipenkom, v 3. kole 3:2 nad Rusom Ksenofontovom, až v 4. kole prehral 0:5 s Turkom Sofuogluom. V repasáži sa po víťazstve 4:1 nad Černohorcom Vojvodičom stretol v zápase o 3. miesto s Talianom Busatom a prehral 0:5.Slovenské karate v doterajšej histórii nazbieralo už 36 vzácnych kovov (6-9-21).