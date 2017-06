Slovenské kluby spoznali súperov v Challenge Cupe

Na archívnej snímke vľavo Matúš Konc (TJ Spartak Myjava) a vpravo Valdir Sequeira (VK Prievidza) Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič



Žreb Challenge Cupu 2017/2018:



Muži:



2. kolo (prvé zápasy 21. - 23. novembra, odvety 28. - 30. novembra):



TJ Spartak Myjava (SR) - Union Raiffeisen Waldviertel (Rak.)



Fino Kaposvár (Maď.) - VKP Bystrina SPU Nitra (SR)



16-finále, 3. kolo (prvé zápasy 5. - 7. decembra, odvety 19. - 21. decembra):



TJ Spartak Myjava (SR) / Union Raiffeisen Waldviertel (Rak.) - Biogas Volley Näfels (Švaj.)



Fino Kaposvár (Maď.) / VKP Bystrina SPU Nitra (SR) - Maliye Milli Piyango SK Ankara (Tur.)



VK KDS Šport Košice (SR) - CSA Steaua Bukurešť (Rum.)







Ženy:



2. kolo (prvý zápas 21. - 23. novembra, odveta 28. - 30. novembra):



VK Slávia EU Bratislava (SR) - UVC Holding Graz (Rak.)



Šestnásťfinálové 3. kolo (prvé zápasy 12. - 14. decembra, odvety 9. - 11. januára 2018):



1. BVK Bratislava (SR) - ŽOK Gacko (Bos. a Herc.)



VK Slávia EU Bratislava (SR) / UVC Holding Graz (Rak.) - Dinamo Krasnodar (Rus.)











Luxemburg 14. júna (TASR) - V sídle Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) v Luxemburgu sa v stredu uskutočnil žreb európskych pohárov mužov a žien pre sezónu 2017/2018. Žrebovala sa Liga majstrov, pohár CEV a Challenge Cup, v ktorom má viacnásobné zastúpenie aj slovenský volejbal.V 2. kole Challenge Cupu mužov sa úradujúci extraligový majster VKP Bystrina SPU Nitra stretne s maďarským Fino Kaposvár a piaty tím tabuľky Spartak Myjava narazí na rakúsky Union Raiffeisen Waldviertel. Prvé zápasy sú na programe 21. - 23. novembra, odvety 28. - 30. novembra. Nitra vo svojej premiére v pohárovej Európe začína vonku a Myjava, ktorá sa v minulej sezóne prebojovala až do štvrťfinále tejto súťaže, sa najskôr predstaví na domácej palubovke. V prípade postupu sa Nitra v 16-finále stretne s tureckým Maliye Piyango SK Ankara a Myjava by narazila na švajčiarsky Biogas Volley Näfels (domáce zápasy 5.-7. decembra - odvety 19.-21. decembra). Rovno do 16-finále bol žrebom nasadený ďalší pohárový nováčik VK KDS Šport Košice. Štvrtý tím uplynulej sezóne extraligy čaká rumunský zástupca CSA Steaua Bukurešť.V ženskej súťaži Challenge Cupu sa predstavia dva bratislavské tímy VK Slávia EU Bratislava a 1. Bratislavský volejbalový klub. Majster extraligy a víťaz Slovenského pohára z uplynulej sezóny VK Slávia EU sa už v 2. kole stretne s rakúskym tímom UVC Holding Graz a začne na domácej palubovke. Rovnako ako u mužov sú prvé zápasy na programe 21. - 23. novembra a odvety 28. - 30. novembra. Práve Graz Slávia v minulej sezóne vyradila po dvoch víťazstvách 3:1 v 16-finále. V prípade postupu narazia Slávistky na ruský tím Dinamo Krasnodar. Vicemajster 1. BVK začne o kolo ďalej ako Slávie a v 16-finále mu žreb prisúdil súpera z Bosny a Hercegoviny ŽOK Gacko. V prípade postupu sa môže stretnúť v osemfinále s Krasnodarom.