Slovenské lyžiarky sa o ďalšie body pobijú dnes v paralelnom slalome

Slovenské slalomárky Veronika Velez-Zuzulová (vľavo) a Petra Vlhová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 31. januára (TASR) - V prípade úspešného ťaženia sa elitná slovenská lyžiarka môže vo finále utorňajšieho paralelného slalomu Svetového pohára stretnúť s Mikaelou Shiffrinovou až vo finále. V pavúku mestských pretekov v Štokholme figurujú Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhová v jednej vetve a ak by uspeli v úvodnom kole, narazili by na seba v druhom.Lenže paralelná súťaž s kľúčovou vyraďovacou zápletkou má svoje zákonitosti a ani americká slalomárska hviezda nie je v nich taká favoritka, ako medzi husto postavenými bránkami. Na začiatok sa stretne so šestnástou nasadenou Francúzkou Adeline Baud Mugnierovou, Zuzulová so Švajčiarku Denise Feierabendovou a Vlhová s Američankou Resi Stieglerovou. Naposledy pred rokom sa obe Slovenky prepracovali do 2. kola, ktoré bolo aj ich konečnou stanicou. Shiffrinová vtedy ešte rehabilitovala po zranení a neštartovala.Pre Vlhovú bude štokholmská paralelka v SP jej druhým podujatím, Zuzulová v tomto type pretekov štartuje po štvrtý raz. Premiérovala v roku 2013 v Mníchove víťazstvom, celkovo svojím druhým v kariére a v tej istej sezóne bola druhá v Moskve. Vlani obe Slovenky získali po 40 bodov, teda počet, ktorý dostali neúspešné štvrťfinalistky. Víťazi oboch súťaží, pričom sa na svahu striedajú v každej fáze play off ženy s mužmi, inkasujú tradičných 100 bodov, neúspešní finalisti 80 a súboj o 3. miesto je zároveň aj duelom o 60 vs. 50 bodov.Vlani v Štokholme vyhrala Švajčiarka Wendy Holdenerová, pretekárka, ktorá dovtedy nedominovala v žiadnej klasickej alpskej disciplíne. Svoje prvé víťazstvo v SP tak slávila na neštandardnom podujatí prestížneho seriálu. V mužskej kategórii triumfoval celovečerne senzačne jazdiaci Rakúšan Marcel Hirscher. Preteky v redukovanom štartovom poli sa rátajú do slalomového hodnotenia sezóny a vlani po 15 bodov udelili aj tým, ktorí(é) vypadli v 1. kole.