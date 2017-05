Slovenské mestá chcú byť smart, pomáhať si budú vzájomne

Jozef Švagerko, archívna snímka. Foto: FB Jozef Švagerko Foto: FB Jozef Švagerko

Poprad 25. mája (TASR) - Samosprávy slovenských miest majú ambície zapájať sa do konceptov inteligentných miest, takzvaných smart city. Potvrdili to počas prezentovania svojich vízií, ako využiť moderné technológie v rozvoji mesta, na konferencii Metro ON Line, ktorá sa koná od stredy 24. mája do piatku 26. mája v Poprade.Na jeseň 2016 vznikol v Poprade Slovak Smart City Cluster (SSCC), ktorý sa snaží budovať prostredie pre rozvoj inteligentných konceptov v mestách, prinášať investície do inovácií a podporovať spolupráce medzi samosprávou mesta, akademickými i komerčnými partnermi a obyvateľmi mesta. Samosprávy v Poprade, Nitre či Trenčíne plánujú v budúcnosti využívať verejné služby prostredníctvom najnovších technológií. Ide napríklad o modernizáciu technických zariadení, osvetlenie či o riešenie parkovacích a dopravných problémov.Členovia SSCC zároveň počas konferencie ocenili mestské zastupiteľstvá tých miest, ktoré aktívne využívajú moderné technológie a dáta na vytváranie smart city konceptov. Certifikát mestského smart lídra získali mestá Trenčín, Nitra a Poprad. Ocenenie získali pre svoj iniciatívny prístup ku smart riešeniam, zavádzaní konceptu do reálnych projektov a jeho zavedenia do stratégie rozvoja mesta.Zástupcovia mesta Poprad zároveň predstavili spoluprácu s fínskym mestom Oulu, ktoré sa považuje za jedno z najlepšie fungujúcich smart miest na svete.uzavrel popradský primátor Jozef Švagerko.