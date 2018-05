Slovenské národné parky oslávia Svetový deň sťahovavého vtáctva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Milióny vtákov sa začiatkom jari vydajú na dlhú cestu z Afriky a iných krajín, aby sa vrátili na svoje hniezdiská a vychovali svoje mláďatá. Druhý májový víkend si preto odborná i laická verejnosť po celom svete pripomína Svetový deň sťahovavého vtáctva. Štátni ochranári pri tejto príležitosti pripravujú viaceré aktivity pre deti.V Tatranskom národnom parku ochranári od 15. do 30. mája pripravili prezentácie a pozorovania vtákov pre žiakov 1. stupňa základných škôl. V Malej Fatre ochranári v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko organizujú terénnu exkurziu zameranú na pozorovanie a poznávanie vtáctva Hradskej doliny. Uskutoční sa 19. mája.Od 21. mája do 25. mája čakajú na žiakov základných škôl prednášky o vtáčích druhoch na Babej hore a ich ochrane. V sobotu 26. mája sa potom uskutoční exkurzia k Oravskej priehrade, ktorá bude zameraná na pozorovanie vtáctva, poznávanie ich hlasov a vypracovávanie pracovných listov. Na týchto aktivitách v CHKO Horná Orava spolupracujú slovenskí aj poľskí ornitológovia.Envirorezort v tejto súvislosti pripomína, že dôležitými zastávkami pre mnohé sťahovavé vtáčie druhy sú Chránené vtáčie oblasti (CHVO). Spolu je ich 41 a každé z nich má postupne od ministerstva dostať program starostlivosti s konkrétnymi opatreniami na ochranu živočíchov. Dokopy tvoria až štvrtinu územia Slovenska.