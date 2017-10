Slovenské novošľachtence nahrádzajú staré výsadby vinohradov

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Maroš Černý Foto: TASR – Maroš Černý

Mojmírovce 1. októbra (TASR) – Stále väčšej obľube sa medzi vinohradníkmi tešia slovenské novošľachtence, ktoré v nových výsadbách vinohradov čoraz častejšie nahrádzajú staršie odrody hrozna. Podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej sa v novošľachtencoch zachováva a snúbi chuť špeciálnych prírodných podmienok v jednotlivých regiónoch Slovenska a zároveň sú prispôsobené na slovenské pôdno-klimatické podmienky a mikropodmienky.povedala Matečná.Poľnohospodárske družstvo (PD) Mojmírovce obnovilo pred štyrmi rokmi osem hektárov vinohradov, kde pôvodné odrody nahradilo práve slovenskými novošľachtencami, bielymi odrodami Milia a Noria a modrými odrodami Nitria a Dunaj.povedal vedúci špeciálnej rastlinnej výroby Miroslav Belan.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka novú výsadbu podporuje.upozornila Matečná. Podľa jej slov malo Slovensko v čase vstupu do Európskej únie 21.200 hektárov vinohradov, v súčasnosti je registrovaných zhruba 17.900 hektárov.povedala.V listine registrovaných odrôd na Slovensku je zapísaných 13 novošľachtencov muštových odrôd, z toho päť bielych a osem modrých. Väčšinu z nich vytvorila vo Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave Dorota Pospíšilová, nové odrody testoval a uvádzal do praxe Ondrej Korpás. Pospíšilová so svojím kolektívom vyšľachtila všetky odrody okrem Milie a Norie, ktoré boli registrované v roku 2002. Jej najznámejší biely novošľachtenec Devín bol registrovaný spolu s modrým novošľachtencom Dunajom v roku 1997. Všetky jej ostatné novošľachtence boli registrované v roku 2011. Z bielych to bola Breslava a Hetera, z modrých Hron, Váh, Nitria, Rimava, Rudava, Torysa a Rosa.