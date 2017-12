Slovenské obchody budú po prvý raz zo zákona zatvorené aj 26. decembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 23. decembra (TASR) - Po prvý raz počas vianočných sviatkov budú obchody na Slovensku zatvorené 2,5 dňa. To znamená, že prevádzky sa zatvoria na Štedrý deň (24.12.) pred poludním a zatvorené budú počas celého 25. decembra a aj 26. decembra.Takéto opatrenie priniesla novela Zákonníka práce, ktorá platí od júna tohto roka. Doteraz boli totiž obchody počas Vianoc zo zákona zatvorené len 1,5 dňa.Ľudia by tak mali pamätať na to, že predvianočné nákupy darčekov či potravín na prípravu večere musia stihnúť najneskôr predpoludním 24. decembra.Už tradične totiž platí, že zamestnanci nemôžu v obchodoch pracovať na Štedrý deň po 12.00 h. Pracovníci v predajniach tak musia dovtedy ukončiť všetku svoju prácu, poupratovať či uzatvoriť pokladnice. To znamená, že obchody sa na Slovensku v tento deň zatvoria ešte pred 12.00 h, teda napríklad o 11.30 h či o 11.00 h.Po novom sa však predajne opäť otvoria až 27. decembra. Následne budú potom 1. januára a 6. januára 2018 znovu zatvorené.Výnimkou zo zákazu predaja majú len čerpacie stanice či predajne na letiskách a staniciach, tiež lekárne alebo predajne suvenírov. Zákaz sa pritom vzťahuje len na predaj tovaru, otvorené tak môžu byť prevádzky poskytujúce služby, napríklad kadernícke a kozmetické salóny či požičovne.Podľa Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu vítajú takéto opatrenia najmä matky s deťmi, ktoré v predajniach pracujú. Takmer 80 % zamestnancov v obchodoch totiž tvoria ženy.