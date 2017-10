Slovenské oslavy 500. výročia reformácie vyvrcholia v SND operou

Na snímke vľavo akademický maliar Dušan Kállay a vpravo rytec Martin Čikovský, autori návrhu poštovej známky pri príležitosti 500. výročia reformácie počas jej slávnostnej inaugurácie v priestoroch Slovenského národného divadla, 31. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Na snímke poštová známka pri príležitosti 500. výročia reformácie počas jej slávnostnej inaugurácie v priestoroch Slovenského národného divadla, 31. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) – Vyvrcholenie osláv 500. výročia reformácie začalo v utorok popoludní podujatím v Slovenskom národnom divadle (SND). Misijné podujatia, ktoré sa pod názvom Oslobodení Božou milosťou konali vo všetkých 14 seniorátoch Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku, tak ukončia v Bratislave Dňom ECAV.povedal v príhovore generálny biskup ECAV Miloš Klátik.Nasledovala inaugurácia poštovej známky k uvedenému výročiu v hodnote 1,15 eura. V náklade 60.000 kusov ju vydala Slovenská pošta. Autorom výtvarného návrhu známky a hárčeka je Dušan Kállay, rytcom známky Martin Činovský. Na známke je zobrazený organ artikulárneho kostola v Kežmarku.konštatoval Kállay, ktorý vybral námet. Uvedenie známky prilákalo do SND aj filatelistov. Tí okrem známky a hárčeka získali do zbierky obálku prvého dňa s príležitostnou pečiatkou. Pre nich bola vytvorená krátka poštová priehradka.Organizátori sprístupnili výstavu Vyšívaná história ECAV na Slovensku. Pozostáva zo 16 pestrofarebne vyšívaných obrazov k 500. výročiu reformácie. Podľa Klátika je na nich zhutnená história evanjelickej cirkvi na Slovensku. Národní buditelia, Evanjelici v 20. storočí, Významné evanjelické ženy obsahujú desiatky portrétov, iné obrazy množstvo objektov aj texty. Zobrazená je tiež Veľká Morava, Príchod reformácie na Slovensko, Viedenský mier, Žilinská synoda, Prešporské súdy, Prešovské popravy, Tolerančný patent a iné udalosti.pripomenula iniciátorka projektu Jana Kepplová. Výstava na prvom poschodí potrvá do 31. decembra. Podobne ako o poschodie vyššie panelová expozícia s dokumentáciou 500 rokov reformácie.Nasledovali slávnostné služby Božie v petržalskom evanjelickom kostole Svätej Trojice s kázňou Miloša Klátika. Okrem evanjelikov z celého Slovenska sa na nich zúčastnili predstavitelia štátu, zástupcovia diplomatických zborov v SR, ekumény a evanjelických cirkví zo susedných cirkevných zborov v Rakúsku a iného zahraničia.Program pre pozvaných hostí pokračuje v historickej budove SND o 18.00 h slávnostnou akadémiou k 500. výročiu reformácie. Zúčastní sa na nej prezident Andrej Kiska a ďalší pozvaní hostia zo Slovenska i zahraničia. O 19.30 h bude uvedená premiéra duchovnej opery Hrad prepevný od hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku, venovaná osobnosti Martina Luthera. V sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriána Kokoša sa predstavia spievajúci sólisti Marianna Gelenekyová, Andrea Hulecová, Roman Krško a Peter Šubert. Spoluúčinkujú Dievčenský spevácky zbor RTVS, miešaný spevácky zbor Anima Cantanda a miešaný spevokol CZ ECAV z Kežmarku.Evanjelici na celom svete si 31. októbra pripomínajú výročie reformácie. Teda deň, keď v roku 1517 dal augustiniánsky mních Martin Luther vyvesiť na dvere Zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu 95 téz vystupujúcich proti predávaniu odpustkov a iným neporiadkom v cirkvi.