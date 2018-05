Slovenské pohľady približujú tvorbu priekopníka dialektológie J.Štolca

Slovenské pohľady Foto: matica.sk Foto: matica.sk

Bratislava 14. mája (TASR) - Májové číslo mesačníka Slovenské pohľady uvádza úvaha Antona HykischaSpisovateľ sa v nej zamýšľa nad odkazom prvej polovice tohto roku pre históriu i našu budúcnosť, keď väčšina z nás pochopila, že vnútorná systémová zmena sa dá uskutočniť aj bez násilia a krviprelievania. Lenže ani vtedy, ani dnes nie sme sami na svete, ani v Európe. Vonkajšie sily nám v auguste 1968 do tohto experimentu surovo vstúpili.Témou historizujúcej eseje Dušana Kernéhoje tiež obdobie demokratizačného procesu v druhej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia. Pripomína v nej najmä názorový vývin redakcie týždenníka Kultúrny život s dôrazom na osobné osudy publicistov a reportérov Pavla Lička a Romana Kaliského.Pôvodný lyrický žáner predstavuje obsiahly blok z básnickej tvorby osemdesiatnika Blažeja Beláka, z prekladovej poézie je to širšia skladba francúzskeho básnika Charlesa Boudelaira, ktorú z kultovej zbierkyprebásnil Ján Švantner. Ukážku zároveň sprevádza literárnovedná štúdia, v ktorej prekladateľ a básnik zdôrazňuje základný prínos Boudelairovej tvorby nielen pre vývin modernej európskej poézie, ale vníma ju aj ako výstražné memento pre život súčasnej spoločnosti, potácajúcej saSlovenská próza je reprezentovaná faktografickou poviedkou Slava Kalného„scenáristický trend“ písania v súčasnej európskej próze pripomína ukážka z románu mladej francúzskej literátky Leatitie ColombaniovejJazykovedec Ján Kačala pokračuje v cykleTentoraz priblížil život a tvorbu Jozefa Štolca, priekopníka dialektológie.Historizujúcu štúdiu o slovakofilskom hnutí v Čechách, žánrovo poňatú ako, napísal Pavol Parenička.Bývalá rozhlasová redaktorka Ľuba Šajdová opäť siahla do svojho archívu a textovo sprístupnila dávnejší rozhovor s ruským a kirgizským spisovateľom svetového formátu Čingizom Ajtmatovom.Z recenznej rubriky zaznamenávame úvahovú esej Antona Hykischa o knihe Miloty Zelinovej Gacekovej, ktorú ako spomienkovú prózu na otca napísala jeho dcéra.Historizujúci charakter majú dva príspevky Ivana Hulína o vzniku a histórii vedeckého časopisu Bratislavské lekárske listy ako vedeckého časopisu jubilujúcej univerzity.Rubrikav krátkych biografických medailónoch zaznamenáva tieto osobnosti s jubileom 80 rokov a viac: Richard Marsina, historik (95), Alžbeta Rajterová, muzikologička (80), Vladimír Strnisko, režisér (80), Blažej Belák, básnik (80).