Slovenské pohľady si pripomínajú jubileum spisovateľa Antona Hykischa

Na archívnej snímke Anton Hykisch. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. februára (TASR) - Druhé tohoročné číslo mesačníka Slovenské pohľady na úvodných stranách prináša politologickú úvahu Dušana Kerného s názvom Vyprevádzanie Dubčeka do europarlamentu a podnázvom Udalosť v čase výhybky. Autor na pozadí ceremoniálneho aktu pripomína Dubčekov model a koncepciu sociálne spravodlivej, kultúrne pripravenej a demokraticky fungujúcej spoločnosti.V ďalšom texte potom uvažuje, čo by sa bolo stalo, keby nové, pláštikom demokracie sa prikrývajúce sily neboli Dubčeka odstrčili nielen z balkóna domu na Václavskom námestí, ale i z politického a čoskoro i fyzického života. Okrem iného napísal:Ďalšie nosné články čísla sú vlastne publikovanými referátmi a koreferátmi z minuloročnej vedeckej konferencie k 170. výročiu založenia Slovenských pohľadov, ktorá sa uskutočnila 4. októbra. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč v eseji Stosedemdesiat rokov pred nami, s odvolávaním sa na historické deje, nastoľuje víziu ekonomického, sociálneho i kultúrneho rozvoja Slovenska v rozpätí nasledujúceho poldruha storočia. V tomto zmysle približuje aj hlavné úlohy a ciele Matice slovenskej v nastávajúcom desaťročí.Zásadnou štúdiou na túto tému je príspevok Petra Cabadaja Slovenské pohľady v časoch zásadných spoločenských zmien. Pritom má na mysli obdobie 20. storočia po vzniku Č-SR, keď Slovenské pohľady boli celé desaťročia matičné. Osobitne sa zameral na obdobie vojnovej Slovenskej republiky a na význam a zástoj Stanislava Mečiara ako šéfredaktora časopisu v tomto období.Filozof a kulturológ Vincent Šabík sa vo svojej spomienkovej eseji Zmerať sa vlastnými dejinami vrátil do obdobia začiatku šesťdesiatych rokov, keď on sám začal byť pravidelným spolupracovníkom Slovenských pohľadov, a do nasledujúcich desaťročí.Jaroslav Rezník vo svojom koreferáte v súvislosti s časopisom nastolil tému Otcovsko-synovský vzťah Hurbanovcov. V závere napísal:Esej k životnému jubileu nášho popredného prozaika Antona Hykischa pod názvom Šľachtic slovenskej prózy napísal Ján Čomaj, autorom rovnako príležitostnej eseje Život plný vášne k jubileu básnika a literárneho historika Miroslava Piusa je Ivan Hudec.Do žánra eseje patrí aj kulturologická a filozofujúca úvaha Pavla Tomašoviča Kde je život? Autor v nej na pozadí epického diela českého spisovateľa Milana Kunderu uvažuje oPôvodná slovenská próza je v čísle zastúpená humoristickou poviedkou Jozefa Mokoša Smažienka. Je to poviedka s autobiografickým pozadím, ktorou sa básnik a dnes už neodmysliteľný pilier slovenského profesionálneho bábkového divadla Jozef Mokoš pripomenul ako autor s originálnym humoristickým cítením.Druhým pôvodným epickým príspevkom je poviedka Mariána Grupača zo súčasnosti a s mysterióznou pointou Loď bláznov.Z prekladovej epickej tvorby číslo prináša úryvok z románu súčasného mladého francúzskeho prozaika Oliviera Bourdeauta Čakanie na Bojanglesa v preklade Alexandra Halvoníka. Vstup tohto autora na scénu francúzskej literatúry tak trochu pripomína vtrhnutie do literatúry Francoise Saganovej s novelou Dobrý deň, smútok spred vyše polstoročia. Druhou ukážkou z románovej epiky je úryvok z románu súčasnej poľskej autorky Marty Świderskej-Pelinkovej Tam, kde plačú husle, ktorý pripravil Radovan Brenkus.Lyrický žáner reprezentujú ukážky z básnickej tvorby košického autora Tibora Kočíka, básne kmeťa súčasnej slovenskej poézie Ladislava Šimona a veniec sonetov Vlada Puchalu Trojlístkový život. S istou dávkou tolerancie sem môžeme zaradiť aj súbor briskných myšlienok Františka Rojčeka Epigramy a aforizmy. Ukážky autor vybral z pripravovanej knihy Mám to v malíčku.Pravidelnú rubriku Sedem viet o siedmich knihách tentoraz pripravil Ľudovít Petraško. Z pôvodnej slovenskej tvorby tu nachádzame zmienku len o novej básnickej skladbe Mariána Hatalu Nespavosť alebo plus mínus štyri steny.Recenznej rubrike dominujú recenzie Miloša Ferka na nový román A. Hykischa Verte cisárovi a recenzia Ľuboša Juríka na román Petra Štrelingera Zlatá voda a cenzúrou už neoklieštené vydanie staršieho diela autora Salakúzy.V rubrike Zápisník časopis publikuje textovo-obrazovú reportáž z odovzdávania Cien Slovenských pohľadov koncom minulého roka a v rubrike Pripomíname si prináša krátke portréty februárových jubilantov, medzi nimi 85-ročných Jána Turana a Antona Hykischa, osemdesiatnikov Pavla Hudíka, Pavla Grňu, sochára a maliara Alexandra Ilečku a deväťdesiatnika Jozefa Kráľa, rodáka z Čremošného a autora kníh pre deti.