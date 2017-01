Slovenské poľnohospodárstvo čaká tento rok pokles produkcie o 1,1 %

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. januára (TASR) - Produkciu poľnohospodárstva v SR čaká tento rok pokles v priemere o vyše 1 %, v ďalšom roku by potom mala poľnohospodárska produkcia stagnovať. Vyplýva to z kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest.Tržby by sa podľa analýzy mali slovenským poľnohospodárom zvýšiť o 0,4 %, veľké rozdiely však panujú v závislosti od zamerania výroby. Viac pesimistické sú firmy zamerané na rastlinnú produkciu. Aktuálne majú poľnohospodárske firmy zákazky zazmluvnené na 8,4 mesiaca.Nadpolovičná väčšina (55 %) riaditeľov slovenských agrofiriem predikuje pokles výkonu slovenského poľnohospodárstva v roku 2017 v priemere o 1,1 %. Aktuálne sú ale viac pesimistické firmy zamerané na rastlinnú výrobu, ktoré avizujú pokles produkcie o 1,7 %. Podniky orientované na živočíšnu výrobu, naopak, očakávajú stagnáciu sektora (0,0 %).V roku 2018 by potom mala slovenská poľnohospodárska produkcia oscilovať okolo nuly, pričom sa očakáva minimálny pokles o 0,1 %. Zhodli sa na tom riaditelia poľnohospodárskych spoločností naprieč celým sektorom.uviedol generálny riaditeľ Agropartner, s. r. o., Vladimír Chovan.Tržby slovenským poľnohospodárom v roku 2017 podľa analýzy porastú v priemere o 0,4 %, pričom toto navýšenie očakávajú takmer dve tretiny (63 %) riaditeľov poľnohospodárskych spoločností. Veľké rozdiely sú však podľa zamerania výroby. Zatiaľ čo firmy orientované na živočíšnu výrobu predikujú rast tržieb o 2,2 %, rastlinári, naopak, očakávajú ich pokles o 0,6 %.Situácia sa zlepší až v nasledujúcom roku, kedy by mali priemerné tržby stúpnuť o 1,2 %. Viac optimistické sú opäť firmy zamerané na živočíšnu výrobu, ktoré očakávajú nárast tržieb o 2,2 %. Spoločnosti orientované na rastlinnú výrobu sú opatrnejšie a predikujú rast tržieb o 0,7 %.V čase prieskumu, teda v novembri a decembri 2016, mali poľnohospodárske spoločnosti zazmluvnené zákazky v priemere na 8,3 mesiaca dopredu. Pätina (21 %) z nich pritom mala v uvedenom období viac práce než rok predtým, dve tretiny (66 %) firiem potvrdili v medziročnom porovnaní rovnaký počet zákaziek. Lepšie si pritom viedli rastlinári, ktorí mali zákazky uzatvorené na 8,9 mesiaca dopredu. Podniky a družstvá zamerané na živočíšnu výrobu vykazovali zazmluvnené zákazky na ďalších 7,3 mesiaca.