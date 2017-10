Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) – Slovenské stavebníctvo by malo v tomto roku vzrásť o 4,4 %. Očakáva to 75 % riaditeľov stavebných spoločností.V porovnaní s predchádzajúcou predikciou ide o nárast z pôvodných 4 % na 4,4 %. Vyplýva to z najnovšej kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research, ktorú zverejnili v pondelok v Bratislave.