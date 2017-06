Slovenské súdy sú pripravené na elektronickú komunikáciu s firmami

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. júna (TASR) – Od začiatku júla budú súdy komunikovať s právnickými osobami výlučne cez elektronické schránky. Ministerstvo spravodlivosti urobilo všetko pre to, aby boli na túto úlohu pripravené a zvládli ju. Uviedol to hovorca ministerstva Peter Bubla.Doposiaľ prebiehala elektronická komunikácia iba s firmami, ktoré mali e-schránku aktivovanú. Od 1. júla sa okruh osôb výrazne rozšíri. Právnickým osobám sa týmto dňom automaticky aktivuje e-schránka.ozrejmil Bubla.Ministerstvo sa tak, okrem iného, aktívne snaží doplniť a opraviť údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok. Doteraz zosúladilo údaje zapísané v Obchodnom registri s údajmi v Registri fyzických osôb u viac ako 5400 spoločností. Rezort pritom vyzýva štatutárov, aby si aj sami aktívne skontrolovali správnosť týchto údajov.pripustil Bubla.prisľúbil.Rezort upozorňuje štatutárov právnických osôb, že je dôležité, aby si pravidelne kontrolovali elektronickú schránku. V opačnom prípade sa totiž môže stať, že prídu o dôležité informácie, alebo im uplynie lehota pre uplatnenie práva.Do elektronických schránok budú súdy odosielať svoje rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviská či iné dokumenty.priblížil Michal Múcska z tlačového oddelenia ministerstva.V rámci rezortu spravodlivosti sú v súčasnosti prístupné viaceré e-služby. Najpoužívanejšie zo strany verejnosti sú podľa Bublu formuláre pre podania do Obchodného registra, v rámci ktorých si môže občan nechať zapísať, zmeniť alebo vymazať údaje v obchodnom registri. Tiež e-žaloby, ktoré poskytujú možnosť elektronického podania v civilnom procese, správnom súdnom procese, podania elektronického platobného rozkazu alebo podania v exekučnom konaní.Medzi elektronické služby rezortu spravodlivosti patrí aj Elektronická zbierka zákonov, informačný systém Registra úpadcov alebo Register partnerov verejného sektora. Pre odbornú verejnosť sú určené služby ako Elektronický súdny spis, Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa alebo Centrálna evidencia exekúcií. V budúcnosti by mal byť verejnosti dostupný Informačný systém Obchodného registra, Informačný systém Centra právnej pomoci alebo Informačný systém analytického centra.