Slovenské úrady sa snažia pomôcť rodine,ktorej v Nórsku odobrali dieťa

Bratislava 5. mája (TASR) - Ak sa rodina Ladických, ktorej v roku 2015 nórske úrady odobrali zo starostlivosti dcéru, obráti na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), Slovensko požiada o intervenciu. Povedala to zástupkyňa SR pred ESĽP Marica Pirošíková. Ladickí už v Nórsku súdny spor o dieťa dvakrát vyhrali, v októbri 2017 však okresný súd zmenil svoje pôvodné rozhodnutie a odmietol sa zaoberať odvolaním.Pirošíková pripomína, že v prípade už bolo aktívnych viacero slovenských orgánov verejnej moci - komisárka pre deti, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím (matka odobratého dieťaťa je nepočujúca), predchádzajúca ministerka spravodlivosti SR, minister práce sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj vedúca slovenskej delegácie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.Ladickým sa snažilo pomôcť aj slovenské veľvyslanectvo.povedal pre TASR šéf tlačového odboru slovenského rezortu diplomacie Igor Skoček.O odobratí vtedy 2,5-mesačnej Maxine rodičom rozhodol nórsky úrad pre starostlivosť o mládež - Barnevernet v marci 2015. Po viacerých neúspešných súdnych konaniach krajská komisia odmietla návrh Barnevernetu na umiestnenie dieťaťa do trvalej pestúnskej starostlivosti. Následne v septembri 2016 rodina vyhrala proces na okresnom súde v Lillehammeri, ktorý nariadil okamžité vrátenie Maxine rodičom. Krajský súd však rozhodnutie zrušil s odôvodnením, že jeden zo súdnych prísediacich mohol byť zaujatý. Negatívne sa totiž v médiách vyjadroval o pracovníkoch Barnevernetu.Podľa Pirošíkovej Ladickí nie sú jedinou rodinou, ktorej zahraničné úrady odobrali detiV roku 2015 postupy nórskych úradov kritizoval aj komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks.informuje na svojej webovej stránke slovenské ministerstvo spravodlivosti.