Slovenské volejbalistky nestačili na Španielsko ani v Portugalsku

Na snímke tréner slovenských volejbalistiek Marek Rojko Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Európska liga žien, 2. turnaj C-skupiny (Matosinhos, Portugalsko)



Slovensko - Španielsko 0:3 (-21, -13, -23)



Zápas trval: 80 minút, rozhodovali: Wolf (Švaj.) a Lecourt (Fr.), 200 divákov.



SR: Salanciová 5, Abrhámová 2, Pištěláková 9, Kuciaková 3, Pencová 6, Koseková 2, libero Valachová (Palgutová 1, Drobňáková 5, Ovečková 0, Herelová 4). Tréner: M. Rojko.



Španielsko: Riverová 4, Correa Estebanová 2, Segurová 11, Gonzalezová 15, Collarová 15, Corralová Bouzaová 2, libero Sanchezová (Lazarová 0, Priscila Shelegelová 2). Tréner: P. Saurin.



Ďalší program turnaja (časy sú SELČ):



piatok 16. júna:

Portugalsko - Švédsko (20.00)



sobota 17. júna:

Španielsko - Švédsko (16.00)

Slovensko - Portugalsko (19.00)



nedeľa 18. júna:

Švédsko - Slovensko (16.00)

Španielsko - Portugalsko (19.00)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Matosinhos 16. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky nezačali dobre druhý turnaj C-skupiny Európskej ligy v portugalskom Matosinhos. Zverenky trénera Mareka Rojka prehrali so Španielskom rovnako ako v závere minulého týždňa vo Valladolide 0:3 a skomplikovali si šance na postup do semifinále.Španielky zaznamenali štvrté víťazstvo a s dvanástimi bodmi sú na čele tabuľky. Slovenky majú bilanciu dve víťazstvá a dve prehry a so šiestimi bodmi sú druhé. V sobotu sa o 19.00 predstavia proti domácemu Portugalsku a v nedeľu zakončia súboje v skupine duelom so Švédskom (16.00).V dôležitom zápase o prvé miesto v skupine začali lepšie Španielky, keď viedli 6:3 a neskôr 12:9. Slovenky zlepšili servis, čo viedlo k obratu na 13:12 a 15:14. Potom však spravili slovenské volejbalistky niekoľko chýb v útoku a Španielky sa dostali do vedenia 19:16 a 21:17. Španielky vyhrali prvý set v pomere 25:21.Aj druhý set začali lepšie španielske volejbalistky, ktoré dobre podávali a vypracovali si štvorbodový náskok 8:4. Slovenkám sa nedarilo a manko postupne narástlo až na desať bodov - 7:17. Španielky mali set pod kontrolou a vyhrali ho 25:13.Slovenky vyhrávali v treťom sete 6:4, ale súper sériou štyroch bodov otočil skóre na 8:6 vo svoj prospech. Slovenky vyrovnali a pokračovalo sa bod po bode. Na druhom technickom timeoute bolo 16:15 pre Slovensko. Pred koncovkou si vypracovali zverenkyne Mareka Rojka dvojbodové vedenie 19:17, ale Španielky otočili na 20:19. V dramatickej koncovke si Španielky vybojovali mečbal, ktorý hneď premenili a vyhrali 25:23. Španielky dominovali vo všetkých štatistikách, mali lepší útok aj príjem, na bloky vyhrali 9:7 a na esá 7:3.