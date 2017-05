Slovenské volejbalistky prehrali s Poľskom, Rojko: Forma sa zlepšuje

Volejbal Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kvalifikácia MS 2018 v Poľsku (Varšava)



Poľsko - Slovensko 3:1 (19, 15, -26, 19)



Zápas trval 104 minút, rozhodovali: Murulo (Est.) a Heckford (Ang.), 790 divákov



Poľsko: Woloszová 6, Smarzeková 14, Kakolewska 13, Tomsiaová 27, Medrzyková 12, Polanska 8, liberá Witkowska a Krzosová (Grajberová 1, Kaliszuková 0, Polaková 0)



SR: Koseková 2, Palgutová 0, Abrhámová 7, Pištěláková 14, Drobňáková 10, Herelová 8, liberá Valachová a Španková (Šunderlíková 1, Radosová 0, Pencová 9, Salanciová 5)



ďalšie výsledky:

Srbsko - Cyprus 3:0 (10, 12, 15)

Island - Česko 0:3 (-6, -7, -13)



tabuľka:

1. Srbsko 3 3 0 9:0 9

2. Poľsko 3 3 0 9:1 9

3. Česko 3 2 1 6:4 6

4. Slovensko 3 1 2 5:6 3

5. Cyprus 3 0 3 0:9 0

6. Island 3 0 3 0:9 0



ďalší program turnaja:



piatok 26. mája:

voľný deň



sobota 27. mája:

15.30 Cyprus - Island

18.00 SLOVENSKO - Srbsko

20.30 Poľsko - Česko



nedeľa 28. mája:

15.30 Island - SLOVENSKO

18.00 Česko - Cyprus

20.30 Srbsko - Poľsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 26. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali vo svojom treťom vystúpení na kvalifikačnom turnaji o postup na MS 2018 vo Varšave s domácim Poľskom 1:3. Zaznamenali tak druhú prehru, v prvom súboji nestačili na Češky (1:3) a v stredu zdolali Cyprus (3:0).V tabuľke sú Slovenky priebežne na 4. mieste šesťčlennej skupiny so ziskom jedného víťazstva a troch bodov. V piatok je na turnaji voľný deň, v sobotu o 18.00 h nastúpia zverenky Mareka Rojka proti finalistkám OH 2016 Srbkám, ktoré zatiaľ na turnaji neprehrali ani set.Slovenky v úvode favorita zaskočili, keď už na prvom technickom timeoute viedli 8:5. Domáce Poľky však postupne náskok znížili a vyrovnali na 10:10. Na druhom technickom timeoute už Slovenky prehrávali 14:16. Za stavu 16:19 tréner Rojko stiahol Pištělákovú a poslal na ihrisko mladú Šunderlíkovú, no šnúru poľských bodov to nedokázalo zastaviť a súper získal päťbodový náskok (16:21). Záver setu sa už slovenským hráčkam nepodarilo zdramatizovať a prehrali 19:25.Začiatok druhého setu Slovenkám vôbec nevyšiel a Poľky sa ujali vedenia 8:0 a 10:1. No Slovenky set nevzdali a stiahli na 7:12 a 9:13. Na druhom technickom timeoute už ale opäť viedli domáce 16:9. Slovenky sa ťažko presadzovali na sieti proti vysokým Poľkám a ani Abrhamovej eso nenahradilo slabý príjem v druhom sete. Nakoniec Slovenky Poľkám v druhom sete podľahli 15:25.Do tretieho setu nastúpil slovenský tím už aj s kapitánkou Pencovou a na smeči so Salanciovou. Poľky viedli 8:3, ale pri podaní Pencovej sa Slovenkám podarilo znížiť aj vďaka drzému útoku Herelovej na 6:8. Slovenky začali tlačiť na podaní a vytiahli dôraznejšie útoky, vďaka čomu sa im podarilo vyrovnať na 10:10 a dokonca viesť 11:10, na čo domáce zareagovali oddychovým časom. Ten sa im vyplatil, lebo Poľky sa opäť ujali vedenia 16:12. Slovenky prejavili svoju húževnatosť, keď znížili vďaka bloku Pencovej na 15:18 a neskôr esom Pencovej na 17:19. V koncovke Slovenky vyrovnali z 20:22 na 22:22 po dvoch útokoch Drobňákovej. Za stavu 24:24 sa na podanie postavila Pištěláková a po Pencovej bloku Slovenky viedli 25:24. Poľkám však vyšli dva útoky po sebe a otočili na 26:25. Po dvoch útokoch Pencovej a Salanciovej však Slovenky nakoniec vyhrali tretí set 28:26.Úvod štvrtého setu opäť lepšie zachytili Poľky, keď vďaka dobrému bloku viedli už 8:2. Slovenky zlepšili príjem, ale do druhého technického timeoutu išli s mankom piatich bodov (11:16). Vďaka esu Pencovej a útoku Herelovej však išli Slovenky do koncovky už len s rozdielom troch bodov 16:19, 18:21. Poľky si však záver zápasu postrážili a vyhrali 25:19., tréner SR:, blokárka SR: