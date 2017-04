Slovenské ženy rodia čoraz častejšie v staršom veku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. apríla (TASR) - Čoraz viac Sloveniek rodí v staršom veku. Naopak, počet pôrodov v kategórii mladších žien klesá. Vyplýva to z najnovších dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).Ročne sa na Slovensku rodí približne 55.000 detí. V roku 2015 zaznamenali lekári 55.112 pôrodov, z toho prvý raz rodilo 20.610 žien. Matky predvlani rodili častejšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, doktori napočítali o 528 pôrodov viac. Predčasne prišlo na svet 3893 detí. Vyše 4200 novorodencov sa narodilo s nízkou hmotnosťou (do 2500 gramov), z toho 197 vážilo extrémne málo, teda do 1000 gramov.uvádza NCZI. Lekári ich však predvlani najviac evidovali vo vekovej kategórii 30- až 34-ročných žien (17.018) a 25- až 29-ročných žien (16 526).Ženy nad 35 rokov rodia v porovnaní s rokom 2006 viac ako dvojnásobne. Lekári zaznamenali v roku 2015 vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov 7895 pôrodov, u 40- až 44-ročných 1387 pôrodov.Najviac žien rodilo predvlani v Prešovskom kraji (9532 pôrodov), potom Košickom (8606) a Bratislavskom (7755).informuje NCZI.Ženy rodili skôr spontánne (66 percent), cisársky rez volili doktori asi v 30 percentách prípadov. Čím je žena staršia, tým menej rodí bez operačného zásahu.Po prepustení domov z nemocnice dojčilo viac ako 92 percent žien. Najvyšší počet takýchto novorodencov bol v Trenčianskom kraji (96 percent), Nitrianskom (94,6 percenta) a Žilinskom kraji (94,5 percenta). Umelou výživou (samostatne alebo spolu s materským mliekom) bolo kŕmených 26,5 percenta detí.