Slovenského horolezca museli na Aljaške vysekávať z trhliny v ľade

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Milan Kapusta Foto: TASR/ Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Anchorage 7. júna (TASR) - Záchranári v Národnom parku Denali vo vnútrozemí amerického štátu Aljaška zachránili v pondelok 5. júna Slováka Martina Takáča (38) z Trnavy, ktorý pri zostupe z vrchu Denali, najvyššieho v Severnej Amerike, skĺzol do trhliny ľadovca Kahlitna. Počas záchrany bol stále pri vedomí, ale utrpel vážne zranenia. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AP.Správca národného parku Frank Preston sa práve pripravoval na záchranu iného horolezca, ktorému prišlo nevoľno na vrchu Denali, keď prišiel druhý telefonát s prosbou o pomoc.Takáč pri zostupe z Denali spadol do pukliny ľadovca. Kolegovia horolezci síce spustili dolu lano, ale sila pádu pretlačila Takáča aj cez veľmi zúžené miesta trhliny.opisoval potom situáciu Preston.dodal správca.Na takýto scenár záchrany nebol Preston vytrénovaný, ale o 15 hodín neskôr rangeri a dobrovoľní horolezci úspešne zvládli celú akciu. Spustili sa do trhliny takej úzkej, že v nej nemohli ani otočiť hlavu, a vysekali do nej dostatočne široký otvor, cez ktorý už slovenského horolezca vytiahli. Pomáhali si tiež pneumatickým sekáčom, ktorý dopravil pilot na vrtuľníku. Od príchodu záchranárov na miesto trvala akcia aj s vytiahnutím horolezca tri hodiny.povedal Preston.Táto záchranná akcia podľa jeho slov rozhodne "nebola pre klaustrofobikov".Takáča letecky dopravili do nemocnice Memorial Hospital v meste Fairbanks v kritickom stave s podozrením na traumatické zranenia a závažné podchladenie. Letecky odviezli v pondelok z hory aj Michaela Metzlera (23) pochádzajúceho z mesta Carnation v štáte Washington, sólového horolezca, ktorému prišlo nevoľno.Takáč patril do väčšej partie horolezcov, ako uviedol Preston, a vrchol hory Denali (vysokej 6190 metrov) dosiahli deň či dva pred nehodou. Takáč zostupoval dolu s ďalším horolezcom, keď vo výške 2377 metrov skĺzol do pukliny ľadovca. Jeho kolega privolal neďaleko sa nachádzajúcich sprievodcov, ktorí zavolali na pomoc rangerov. Na vrtuľníku dorazil aj ďalší ranger a dvaja dobrovoľní horolezci s medicínskymi znalosťami, ktorí pri záchrane pomohli.Trhlina bola na povrchu široká len 0,9 metra a ako záchranári zostupovali do hĺbky, zužovala sa.Malá vrstva snehu na spodnom ľadovci vrchu Denali spôsobuje, že sú trhliny otvorené, ale zároveň je ťažké ich zistiť, uviedla služba v národnom parku.Záchrana Takáča z trhliny na vrchu Denali bola tento rok už druhá - pokiaľ ide o prípady, keď ľudia neboli priviazaní lanom k ostatným. Do pukliny v nižšom bode hory spadol horolezec aj 26. mája.