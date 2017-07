Slovenskému štvorkajaku tesne ušiel priamy postup do A-finále na ME

Slovenský štvorkajak v zložení zľava Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka . Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Plovdiv 14. júla (TASR) - Slovenskému štvorkajaku v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka iba tesne ušiel priamy postup do A-finále na 500 m na ME v rýchlostnej kanoistike v bulharskom Plovdive. V piatkovej druhej rozjazde obsadil časom 1:19,052 min. druhé miesto so stratou 0,304 sekundy na víťazné bieloruské kvarteto Roman Pjatrušenko, Mikita Borykov, Dmitrij Tracjakov a Vitalij Bialko. O 14.48 SELČ tak Slovákov čakalo semifinále, do ktorého postúpilo z rozjazdy najlepších šesť lodí. Do A-finále sa priamo prebojovali iba víťazi.Do semifinále postúpili v piatok aj Peter Gelle v K1 na 1000 m, Vincent Farkas v C1 na 1000 m a dvojica Marek Krajčovič a Matej Michálek v K2 na 1000 m. Kajakár Gelle skončil vo svojej rozjazde na štvrtom mieste, kanoista Farkas finišoval na piatej pozícii. Do A-finále sa priamo kvalifikoval iba víťaz rozjazdy. Krajčovič s Michálekom obsadili na 1000 m piate miesto, do A-finále priamo postupovali prví traja.