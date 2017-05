Slovenskému zápasníkovi Gaglojevovi tesne unikol bronz

Na snímke slovenský zápasník Soslan Gaglojev (v modrom). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

ME v zápasení - Novi Sad

voľný štýl - do 125 kg:

štvrťfinále: Soslan GAGLOJEV (SR) - Jere Tapani Heino (Fín.) 10:0 (na techn. prevahu)

semifinále: Džamaladdin Magomedov (Azer.) - GAGLOJEV 7:0 (na lopatky)

o bronz: Levan Berianidze (Arm.) - GAGLOJEV 3:1, Geno Petriašvili (Gruz.) - Daniel Ligeti (Maď.) 4:2

finále: Taha Akgül (Tur.) - Magomedov 8:2

konečné poradie: 1. Akgül, 2. Magomedov, 3. Berianidze a Petriašvili, 5. GAGLOJEV a Ligeti

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Novi Sad 5. mája (TASR) - Slovenskému zápasníkovi Soslanovi Gaglojevovi tesne unikla medaila na ME v srbskom Novom Sade. Tridsaťročný voľnoštýliar prehral v hmotnostnej kategórii do 125 kg v piatkovom dueli o bronz s Levanom Berianidzem z Arménska po vyrovnanom boji 1:3 na body a na šampionáte obsadil delené piate miesto. Titul získal Turek Taha Akgül, ktorý vo finále zdolal Gaglojevovho semifinálového premožiteľa Džamaladdina Magomedova z Azerbajdžanu jasne 8:2.Gaglojev dosiahol zatiaľ najlepšie umiestnenie spomedzi slovenských reprezentantov na ME 2017. Vo štvrťfinále najprv zvíťazil nad Fínom Jerem Tapanim Heinom 10:0 (na techn. prevahu), vďaka čomu sa slovenské zápasenie dočkalo prvej výhry na šampionáte. V semifinále potom podľahol Magomedovovi, súper ho položil na lopatky.Na žinenkách v Novom Sade sa predstavia ešte dvaja slovenskí reprezentanti v grécko-rímskom štýle Leoš Drmola (71 kg) a Támas Soós (130 kg).