Slovenskí atléti idú na chodecké MS bez družstva a len v trojici

Program MS



sobota: 2.00 SELČ 50 km muži a ženy, 9.30 10 km juniori, 10.30 20 km ženy (Czaková)



nedeľa: 3.00 SELČ 10 km juniorky (Žárska), 4.10 20 km muži (Úradník)

Tchaj-cchang 3. mája (TASR) - Na majstrovstvá sveta chodeckých družstiev v čínskom Tchaj-cchangu sa predstaví slovenská chôdza bez družstva a len v trojici. Slabšiu účasť ovplyvnila viaceré okolnosti a najmä fakt, že olympijský víťaz Matej Tóth sa sústreďuje na augustové ME v Berlíne a čínske podujatie obetoval príprave.Na MS sa zíde už tradične to najlepšie, čo chodí po svete, takmer 400 účastníkov zo 49 krajín, a medzi nimi trojica zo Slovenska. Pôvodne mali byť štyria, no dvadsiatkár Dominik Černý si zranil nohu. Ambície zodpovedajú aj skromnému počtu, najviac optimizmu vyvoláva Mária Katerinka Czaková, druhá žena v tohtoročných svetových tabuľkách na 50 km. V tomto roku zverenka trénerov Mateja Spišiaka a Martina Pupiša v Dudinciach vytvorila slovenský rekord na 50 km a vo švajčiarskom Monthey dosiahla rekordný čas na 10.000 m na dráhe. Obavy vzbudzuje aklimatizácia i počasie s vysokou vlhkosťou a smogom a v takomto prostredí to bude mať Czaková vo svojej prvej dvadsiatke v sezóne mimoriadne náročné. Rovnako ako ona (1:32:23) aj ďalší dvaja sa pokúsia zaútočiť na osobné maximá, či už Miroslav Úradník na 20 km (1:25:24), pre ktorého by mohol byť motiváciou aj limit na ME 1:25:00, alebo vo svojej premiére juniorka Klaudia Žárska na 10 km (49:07).Pre najlepších vypísala IAAF aj odmeny, v individuálnom poradí pre prvých šiestich od 30-tisíc po 3-tisíc, pre tímy od 15-tisíc po 3-tisíc. O šampionátové medaily sa bude bojovať len druhýkrát v histórii po tom, čo MS od roku 2016 nahradili Svetový pohár s jeho 26 ročníkmi. Naposledy sa SP uskutočnil práve v čínskom Tchaj-cchangu v roku 2014.