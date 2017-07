Slovenskí basketbalisti prehrali aj s Albánskom

Na snímke uprostred tréner Slovenska Milan Černický. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

ME do 20 rokov - B-divízia:

o 13. - 16. miesto

SLOVENSKO - Albánsko 62:74 (29:44)

Najviac bodov: Halmeš (18 doskokov) a Doležaj po 17, Ivan 14 - Lilaj 21, Lekndreaj 19, Strazimiri 15



hlas po zápas (zdroj: slovakbasket.sk):

Milan Černický, tréner SR 20: "Z dnešného výsledku sme veľmi sklamaní. V určitých momentoch hry nám chýbala ľahkosť a čítanie hry. Chlapcom ale nemôžem uprieť bojovnosť. Prvý polčas bol z našej strany veľmi slabý, nastúpili sme do stretnutia laxne a neplnili sme taktické pokyny. Náskok súpera sme sa snažili potom dohnať, ale súperovi padali ľahké koše a nebolo to už v našich silách. Dnešnú prehru beriem na seba."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oradea 22. júla (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia do 20 rokov prehrala v stretnutí o 13. - 16. miesto B-divízie majstrovstiev Európy v Rumunsku s Albánskom 62:74. Najlepšími strelcami tímu trénera Milana Černického bola so 17 bodmi dvojica Filip Halmeš a Marek Doležaj, Halmeš pridal aj 18 doskokov.Mladí Slováci nastúpia na svoj posledný duel na turnaji v nedeľu, v súboji o konečné 15. miesto si zmerajú sily so zdolaným zo súboja Macedónsko - Bielorusko.