Slovenskí bedmintonisti začali na Sudirman Cupe výhrou, zdolali Tahiti

Slovensko – Tahiti 5:0



Matej Hliničan, Katarína Vargová - Rauhiri Goguenheim, Esther Tauová 2:0 (21:9, 21:9)



Milan Dratva - Louis Beaubois 2:0 (21:4, 21:9)



Martina Repiská - Camille Lepetitová 2:0 (21:4, 21:2)



Dratva, Hliničan - Beaubois, Goguenheim 2:0 (21:12, 21:9)



Repiská, Vargová - Lepetitová, Tauová 2:0 (21:6, 21:13)

Gold Coast 21. mája (TASR) - Jednoznačnou výhrou 5:0 nad Tahiti vstúpili slovenskí bedmintonisti do svetového šampionátu družstiev Sudirman Cup v Austrálii. Tím pod vedením reprezentačného trénera Michala Matejku podal kvalitný výkon a kvarteto Matej Hliničan, Milan Dratva, Katarína Vargová a Martina Repiská vyhralo všetky svoje zápasy.Prezident Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe) Anton Siažik pre oficiálny web organizácie zhodnotil:V pondelok o 10.00 hod. nastúpia slovenskí reprezentanti na svoje druhé skupinové stretnutie proti Fidži, ktoré na úvod podľahlo Srí Lanke (0:5). Slovensko sa nachádza v skupine 3B (o 21. až 27. miesto), kde si ešte v treťom súboji sily zmeria so Srí Lankou (streda, 4.00 hod.). Obhajcovia trofeje Číňania sú v skupine 1A s Thajskom a Hongkongom.V dejisku svetového šampionátu Gold Coast sa v sobotu 20. mája uskutočnila výročná členská schôdza svetovej federácie (BWF), na ktorej do výkonného výboru opäť na ďalšie štyri roky zvolili aj Petra Tarcalu. Na post prezidenta znovuzvolili Dána Poula Erika Hoyera, olympijského víťaza z Atlanty 1996.uviedol web SZBe.