Slovenskí biskupi podporili snahu verejnosti o slušnejšie Slovensko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 11. apríla (TASR) – V Nitre sa v stredu skončilo 89. plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré bolo spojené aj s plenárnym zasadaním Českej biskupskej konferencie (ČBK). Od 9. apríla sa na ňom zúčastňovalo 14 slovenských biskupov, ktorí sa spolu s českými hodnostármi zaoberali nielen vnútornými záležitosťami cirkvi, ale aj súčasnou vnútropolitickou situáciou v oboch krajinách.Podpora snáh o spravodlivejšiu spoločnosť a boj proti korupcii sa dostali aj do spoločného záverečného vyhlásenia.konštatuje sa okrem iného vo vyhlásení.Bratislavský arcibiskup a predseda KBS Stanislav Zvolenský potvrdil, že odpoveďou cirkvi na aktuálnu situáciu v spoločnosti je podpora celospoločenského hnutia, ktoré sa usiluje o slušné Slovensko.povedal arcibiskup.Podľa pražského kardinála Dominika Duku je tak ako na Slovensku aj v Čechách situácia v spoločnosti turbulentná.uviedol Duka. Podľa jeho slov by pri takýchto podozreniach mali konať príslušné orgány a tieto strany zakázať.zdôraznil kardinál.Predstavitelia slovenskej a českej biskupskej konferencie okrem toho rokovali aj o výsledkoch niekoľkoročnej práce na revízii Kódexu kánonického práva z roku 1983, do ktorého boli vložené dodatky vydané pápežmi sv. Jánom Pavlom II., Benediktom XVI. a Františkom. Zaoberali sa tiež elektronizáciou cirkevných procesov, prípravou na nové legislatívne pravidlá pri ochrane osobných údajov a vypočuli si správu o aktuálnej situácii Pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Zaoberali sa aj aktivitami Slovenskej katolíckej charity i príprave Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa uskutoční na konci júla v Prešove.