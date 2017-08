Slovenskí dodávatelia vďaka Lidlu exportujú tovar v hodnote desiatok miliónov eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 22. augusta 2017 (WBN/PR) - V uplynulom obchodnom roku umiestnilo prostredníctvom Lidla viac ako štyridsať dodávateľov zo Slovenska na zahraničné trhy tovar v hodnote 37,5 milióna eur.Lidl Slovenská republika pomáha domácim výrobcom rásť a exportovať tovar do zahraničia. V uplynulom obchodnom roku vyviezli prostredníctvom diskontného reťazca do európskych štátov tovar v celkovej hodnote viac ako 37,5 milióna eur.Pod privátnymi značkami Lidl sa v období od marca 2016 do februára 2017 celkovo 43 slovenským dodávateľom podarilo umiestniť svoje výrobky na pultoch predajní v desiatich európskych krajinách. Slovenské firmy exportovali najviac do Česka, Maďarska, Litvy a Poľska, ich produkty sa však objavili napríklad aj v Nemecku, Chorvátsku či Slovinsku. Medzi najväčších vývozcov patria spoločnosti AGRO TAMI, Tatranská mliekareň, SHP Harmanec, Stepanow či Metsa Tissue.„Dodávateľov do našej siete vyberáme na základe troch kritérií: kvalita, schopnosť dodávať nami požadované množstvá a cena. S mnohými pritom spolupracujeme dlhodobo. Teší nás, že čoraz viac slovenských výrobcov dokáže splniť naše požiadavky, ktoré sú prísne predovšetkým v oblasti kvality. Viac ako štyridsať z nich využilo možnosť predávať svoje výrobky v iných krajinách kde Lidl pôsobí. Ide predovšetkým o syry a iné mliečne výrobky, tofu, hygienické potreby a kozmetiku, alkoholické nápoje či mäsové výrobky,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika za oblasť nákupu a marketingu. Prostredníctvom Lidla môžu napríklad maďarskí zákazníci spoznať bryndzu či tofu zo Slovenska, Bulhari môžu vychutnávať syr nivového typu a Česi pološtiepok či sumčeka afrického.Zákazníci Lidl Slovenská republika sa v najbližších mesiacoch môžu tešiť na ešte viac slovenských výrobkov, a to tak v stálom sortimente ako aj v rámci akčných ponúk. V priebehu ostatných mesiacov pribudli v ponuke diskontného reťazca produkty od dodávateľov ako HO&PE, Mecom, Kozí vŕšok či Tatrakon. Počet slovenských dodávateľov v Lidli narástol oproti predošlému obdobiu o viac ako 13%. „Dodávatelia, ktorí s nami spolupracujú vedia, že záväzky si platíme vždy včas a nikdy nevyžadujeme žiadne poplatky za zalistovanie či umiestnenie tovarov v mieste predaja,“ uzavrel Martin Nagy.Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na www.lidl.sk a na sociálnych sieťach.Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-