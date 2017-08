Slovenskí dozorcovia majú k dispozícii 144 psov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 4. augusta (TASR) - V súčasnosti má Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) k dispozícii 144 služobných psov. Z toho 70 v rámci klasickej kynológie (všestranný a obranár), 53 v rámci špeciálnej kynológie (omamné a psychotropné látky, výbušniny) a 21 je v súčasnosti zaradených do výcviku.uviedol dnes pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.Služobné psy ZVJS vyhľadávali v minulom roku v slovenských väzeniach najmä drogy a výbušniny. Vyplýva to z ročenky ZVJS za rok 2016.uviedol Baláž.Z ročenky ZVJS zase vyplýva, že omamné a psychotropné látky vyhľadávali služobnými psami vo všetkých väzenských ústavoch zboru, a to v 354.259 kusoch korešpondencie, v 30.339 kusoch batožiny, v 15.539 balíkoch, v 2206 vozidlách, v 13.661 celách a miestnostiach a 21.510-krát v odevných zvrškoch a osobných veciach obvinených a odsúdených.