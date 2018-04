Slovenskí džudisti sa pokúsia na ME nadviazať na medailový vlaňajšok

Na archívnej snímke Matej Poliak, bronzový medailista z ME mužov a žien v džude vo Varšave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer



štvrtok, eliminácie od 11.00, finále od 16.00, muži do 60, 66 (Poliak), ženy do 48, 52 a 57 kg (Majorošová)



piatok, eliminácie od 10.00, finále od 15.00, muži do 73 a 81 kg, ženy do 63 a 70 kg



sobota, eliminácie od 11.00, finále od 16.00, muži do 90 (Žilka), 100 (Randl, Hajas) a nad 100 kg, ženy do 78 a nad 78 kg

Banská Bystrica 25. apríla (TASR) - Na 67. majstrovstvách Európy v Tel Avive sa v hale Convention Center pokúsi slovenská džudistická výprava od štvrtka do soboty nadviazať na vlaňajší medailový úspech vo Varšave, s bronzom Mateja Poliaka.Päťčlenná reprezentácia letela do dejiska tento týždeň v dvoch častiach, v predstihu tréner reprezentácie Ján Gregor, Matej Poliak (kategória do 66 kg) a Viktória Majorošová (-57), o dva dni neskôr Peter Žilka (-90), Milan Randl a Matej Hajas (obaja -100).povedal pred odletom Ján Gregor.Pred ME veľa turnajov v rámci prípravy slovenskí džudisti neabsolvovali.dodal Ján Gregor.Po ME sa už začína aj sieť kvalifikačných turnajov na OH'2020 v Tokiu. Ján Gregor:Milan Randl veľmi rýchlo vyrátal, na koľkých turnajoch tento rok štartoval.Tel Aviv nie je až tak známy pre slovenských džudistov, pred dvoma rokmi sa tam uskutočnili ME do 23 rokov a Peter Žilka tam skončil piaty, Hajas deviaty. Najskôr budú v akcii ľahšie hmotnosti, vo štvrtok Matej Poliak, Viktória Majorošová, v sobotu ťažšie s Petrom Žilkom, Milanom Randlom a Matejom Hajasom.V ére samostatnosti sa Slováci už šesťkrát tešili na ME z medaily (0-3-3). Rotterdam'05 so striebrom Borisa Novotného bol podobne prelomový ako Paríž'01, kde Jozef Krnáč vybojoval bronz a o rok neskôr v Maribore striebro. Až dovtedy okrem bronzovej Miroslavy Jánošikovej v Gdansku v roku 1994 a strieborného Semíra Pepica v Bratislave'99 nikto z ME medailu nepriniesol. Vlani sa Matej Poliak vo Varšave postaral o medailu v bronzovom lesku po 12 rokoch.