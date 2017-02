Slovenskí europoslanci majú rôzne pohľady na reformovanie EÚ

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg/Bratislava 14. februára (TASR) – Slovenskí europoslanci Richard Sulík, Ivan Štefanec a Monika Smolková sa dnes zhodli na tom, že Európsku úniu je potrebné zmeniť, ale líšia sa v názore, akým spôsobom. V Európskom parlamente (EP) dnes zazneli tri poslanecké návrhy, ako by sa dala reformovať Európska únia.Slovenský europoslanecpripravuje približne 20 návrhov na reformu EÚ. Predstaví ich 24. marca, deň pred 60. výročím Rímskych zmlúv.vyhlásil Sulík. Presadzuje presunutie viacerých právomocí na členské štáty. Únii by napríklad zveril stanovenie nových a prísnejších pravidiel spravovania hraníc Schengenu a dôkladnú kontrolu dodržiavania týchto pravidiel.Sulík preferuje reformu EÚ v rámci existujúcich zmlúv, pretože to považuje za jednoduchšie, hoci sa nebráni ani otvoreniu zmlúv o fungovaní Únie.Podľa europoslankyneje najväčším problémom Európskej únie zdĺhavosť legislatívneho procesu a pomalý reakčný čas v prípade krízových situácií.uviedla slovenská poslankyňa EP.Presadzuje posilnenie Európskej komisie a EP, pretože europoslanci sú volení priamo.uviedla s tým, že predstavitelia členských štátov sa v prvom rade snažia zapáčiť vlastným voličom.Europoslaneczastáva názor, že v súčasnom turbulentnom období nie je vhodné otváranie európskych zmlúv. Štefanec je za dodržiavanie princípu subsidiarity a užšiu integráciu len v niektorých oblastiach.vysvetlil.V EÚ mu chýba prepojenie uvedených oblastí a považuje za nezmyselné regulovanie digitálneho trhu na úrovni členských štátov.vyhlásil Štefanec. Pripomenul aj pozitívny príklad – zrušenie roamingových príplatkov.