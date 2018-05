Slovenskí europoslanci: Návrh rozpočtu EÚ má plusy i mínusy

Na snímke europoslankyňa Monika Beňová Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel/Bratislava 3. mája (TASR) - Až pokračujúce rokovania ukážu, či je predstavený návrh rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 realistický alebo nie. Slovenská europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) z frakcie európskych socialistov a demokratov (S&D) to uviedla vo štvrtok v tlačovej správe, ktorú zaslala TASR v reakcii na stredajšie zverejnenie návrhu tzv. viacročného finančného rámca Európskou komisiou (EK).Podľa Beňovej zverejnená podoba rozpočtu neprekvapila a o prioritách týkajúcich sa posilňovania bezpečnosti, spoločnej ochrany hraníc či obrany sa hovorilo už dlhé mesiace.upozornila s tým, že sú zatiaľ veľmi rozdielne odhady, kedy by mohlo dôjsť ku konečnému odsúhlaseniu.uviedla europoslankyňa, pričom označila za dôležité, aby Slovensko išlo do ďalších rokovaní dobre pripravené. Ako zdôraznila,Za najväčšiu chybu zverejneného návrhu považuje Beňová zníženie množstva finančných prostriedkov na politiku súdržnosti.Slovenský poslanec EP Eduard Kukan (nezávislý) z politickej skupiny európskych ľudovcov (EPP) vo svojom vyjadrení pre TASR uviedol, že diskusia o novom viacročnom finančnom rámci jeEÚ.reagoval Kukan, pričom poukázal na, ktorú zanechá v spoločných príjmoch EÚ ukončenie členstva Británie.doplnil Kukan.Sedem prioritných oblastí pre investície môže podľa neho pomôcť modernizácii EÚ, až v nasledujúcich mesiacoch sa však ukáže, ako sa pretavia do konkrétnych návrhov. Celkovo vníma Kukan návrh eurorozpočtu na roky 2021-2027 akoEuroposlanec Richard Sulík (SaS) z frakcie konzervatívcov a reformistov (ECR) sa vyjadril, že predstavený návrhuviedol. Za negatívum zase považuje navrhovanéJednoznačnou prioritou EÚ by mala byť podľa SulíkaS návrhom, aby bolo čerpanie eurofondov spojené s kritériami právneho štátu, Sulíkuviedol.Európska komisia navrhla budúci sedemročný rozpočet EÚ vo výške takmer 1,14 bilióna eur, čo predstavuje 1,11 percenta celkového ekonomického výkonu 27 štátov EÚ po odchode Británie.