Slovenskí europoslanci vnímajú prejav Macrona podľa politického názoru

Na archívnej snímke Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 17. apríla (TASR) - Slovenskí europoslanci vnímajú utorňajší prejav francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v pléne Európskeho parlamentu (EP), v ktorom predstavil svoje vízie o budúcnosti EÚ, v súlade so svojim politickým presvedčením a členstvom v jednotlivých politických frakciách v EP.Poslanec Ivan Štefanec (KDH) z tábora ľudovcov (EPP) pripomenul, že prezident SR Andrej Kiska vlani v novembri zožal v Štrasburgu väčší potlesk ako teraz Macron.uviedol Štefanec.Podľa vlastných slov s Macronom súhlasí v tom, že základy budúcnosti Európy musia byť založené na potrebe viac počúvať ľudí a na väčšej spolupráci. Štefancovi však chýbajú konkrétne riešenia otázok, ako je napríklad harmonizácia daní, ktorá by bola podľa neho pre Slovensko nebezpečná. Slovenský poslanec naopak súhlasí s víziou posilnenia spoločnej meny a s vytvorením bankovej a kapitálovej únie. Zároveň však nechce, aby o platoch ľudí rozhodovali politici.Monika Beňová (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov (S&D) podľa vlastných slov čakala, že Macron bude hovoriť viac o sociálnej Európe,Dodala, že v členských krajinách ako je aj Slovensko, zamestnanci stále čelia tomu, že za rovnakú prácu dostanú menšiu mzdu.spresnila. Macronov prejav označila ako optimistický a zameraný v prospech občanov. Podľa nej však národné egoizmy, o ktorých hovoril Macron, skôr narastajú, ako by boli na ústupe. To sa podľa nej zrejme prejaví aj v najbližších mesiacoch, keď sa bude debatovať o tvorbe dlhodobého rozpočtu EÚ.upozornila.Jej stranícky kolega v S&D Boris Zala (Smer-SD) tvrdí, že Macron ho svojím prejavom neprekvapil ani nezaskočil, lebo pozná jeho predstavu európskej suverenity.upozornil. Súhlasí s posilňovaním tejto európskej suverenity, ktorú Macron uviedol napríklad pri otázkach spoločnej európskej obrany, ale aj ochrany zdravia či sociálneho zabezpečenia.dodal Zala.Najkritickejší z oslovených slovenských europoslancov k Macronovi bol Richard Sulík (SaS) zo skupiny konzervatívcov a reformistov (ECR).priznal. Macrona označil za socialistu, ktorý navrhuje ďalšie dane, napríklad digitálnu daň či uhlíkovú daň so zámerom znížiť skleníkové plyny. To je podľa neho len ďalší pokus vytiahnuť peniaze od daňovníkov a politicky ich prerozdeliť. Zaoznačil predstavy francúzskeho prezidenta o európskej suverenite, najmä čo sa týka jeho názorov na presídľovanie migrantov.dodal a odkázal na krajiny, ktoré migrantov nezvládajú, ako je Francúzsko či Nemecko, pričom Slovensko saMacron v pléne EP však naznačil najmä potrebu väčšej finančnej podpory pre komunity, ktoré sa v EÚ dokážu postarať o migrantov a pomáhať im s integráciou.Sulík pripustil, že Macron je výraznou postavou európskej politiky, ale jeho prejav opísal ako plný štandardných fráz o solidarite a sociálnych slobodách.