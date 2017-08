Slovenskí farmári chcú zmeniť paradajkový trh

MAROKO, ŠPANIELSKO, SLOVENSKO

KAMENIČANY 21. augusta 2017 (WBN/PR) - Bohaté na antioxidanty, sýtočervené, sladučké. Alebo s nedostatkom mikrovýživy, mdlej farby, vodnatou chuťou. Na pultoch slovenských potravinových reťazcov nájdete paradajky najrôznejšej kvality. Farmári z družstva Ovozela na Agrokomplexe 2017 predstavia vlastný inovatívny a ekologický prístup, ktorým sa rozhodli zmeniť slovenský paradajkový trh.„Nie je jedno, akú paradajku si položíte na tanier. Mnohé vám okrem pesticídov a chémie nič významné nedajú,“ prezrádza Stanislav Gurský z družstva Ovozela. Cieľom slovenských farmárov z piatich slovenských fariem je pestovať kvalitnú čerstvú slovenskú zeleninu a ovocie s vôňou a pravou chuťou, akú poznáme z domácich záhrad, či z prázdnin u starých rodičov.„Tú zabezpečujeme správnym časovaním zberu. Paradajky oberáme ručne až v momente, keď sú úplne dozreté. Vďaka tomu majú výnimočnú sladkú chuť. Do niekoľkých hodín od zberu si ich kúpite na pultoch reťazcov,“ pokračuje S. Gurský.Sladkosť uvádza Ovozela aj na etiketách. Informácie o prirodzenej cukornatosti paradajok, vyjadrenej na stupnici Brix, nájdete v popise každej odrody. Stupnica sa používa pri meraní pomeru množstva prírodného cukru a vody, v ktorej je rozpustený. Spoločnosť má v portfóliu viacero druhov. Najsladšie, s desiatkou na Brixovej stupnici, sú mini cherry na vetvičke, predávané pod názvom Medulienka. Tie, spolu s Hranáčikom, sú ocenené plodiny Ovozela. Najnovšie sa k nim pridali šťavnaté cherry paradajky Čerinky z Farmy Bruty, ktoré získali cenu značky kvality SK GOLD 2017. Po roku takOvozela opäť obhájila prvenstvo v kvalite vypestovaných plodín.Na pultoch slovenských potravinových reťazcov nájdete bohatú geografickú zostavu: Maroko, Španielsko, Taliansko, Holandsko, Belgicko, Poľsko, Slovensko.Najväčším problémom dovážaných paradajok je skorý zber. „Zelené kusy s nevýraznou chuťou dozrievajú v uzavretých dodávkach a skladoch. Prejde najmenej týždeň, kým sa dovezú. Za ten čas k nim neprenikne jediný slnečný lúč. Preto majú menej antioxidantov. Tie sa do paradajok dostávajú v poslednej fáze dozrievania, keď získavajú červenú farbu,“ dopĺňa Peter Kelemen, zástupca Farmy Bruty.Mnohí pestovatelia v Španielsku a Maroku podľa P. Kelemena tridsať až štyridsať rokov využívajú rovnaké polia. „Pôda na nich je často vyčerpaná a kontaminovaná. V našich skleníkoch dokážeme zabezpečiť sterilné prostredie, a tak predchádzať ochoreniam rastlín“ dodáva.„Skleníky na našich farmách sú vybavené difúznymi sklami. Slnečné lúče sa cez ne rozptyľujú a dopadajú ku každej rastlinke. Skleníky ovládame softvérom, ktorý reguluje teplotu, vlhkosť vzduchu a jeho cirkuláciu. Na základe predpovede počasia otvára a zatvára okná. Ak je slnko prisilné, sadenice prekrýva tienidlom.“Paradajky sadia do kokosového substrátu, ktorý má výborné vlastnosti a nevznikajú v ňom plesne. Zavlažujú vodou s ideálnym pH. Vzniká kombináciou dažďovej vody, ktorú zachytávame v zberných nádobách a vody zo studne. „Vykurovanie skleníka pracuje na rovnakom princípe ako skleníky na Islande - využívame iba obnoviteľné zdroje energie.“Ľudské telo príma najlepšie potraviny z lokálneho územia. Tie, ktoré jedli naši predkovia, dopestovali si ich na svojich poliach a svojich záhradách. „Vďaka tomu bola zelenina vždy čerstvá, nádherne voňala a skvele chutila. Pravé domáce paradajky sú také sladučké, že naši starí rodičia nemávali ani toľko chuti na sladké. Na našich farmách v Brutoch, Kameničanoch, Veľkých Zlievcoch, Handlovej a Novákoch paradajky skoro ráno ručne oberáme a poobede si ich už môžete kúpiť v obchode. Aj preto sú neporovnateľné s tými z dovozu,“ prezrádza Anna Kováčová zo združenia Ovozela.Farmy slovenského združenia farmárov Ovozela používajú proti škodcom biologickú ochranu. „Využívame bio-ochranu - chrobáčikov, pavúčikov a ich larvy, ktoré sa živia priamo škodcami. Opeľovanie v skleníkoch majú na starosť čmeliaci. V jednom skleníku ich pracuje až 15 000,“ dopĺňa A. Kováčová.je združenie slovenských farmárov, ktorí majú farmy v Brutoch, Kameničanoch, Veľkých Zlievcoch, Handlovej a Novákoch s cieľom vypestovať kvalitné prvotriedne ovocie a zeleninu s dôrazom na lokálnosť a s použitím kvalitných sadeníc. V súčasnosti produkujeme viacero druhov od malých cherry rajčín až po veľké klasické paradajky. Združenie je držiteľom prestížneho svetového certifikátu kvality Global G.A.P. Je potvrdením, že farmy pestujú zeleninu podľa prísnych medzinárodne uznávaných predpisov pre dobré praktiky v poľnohospodárstve.