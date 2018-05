Slovenskí farmári v EP svedčili o zneužívaní agrodotácií

Ilustračný záber. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Brusel 23. mája (TASR) - Piati slovenskí poľnohospodári v stredu podvečer na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli hovorili o problémoch, ktorým podľa vlastných slov čelia v rámci sporov s veľkými vlastníkmi pôdy zarábajúcimi na agrodotáciách, o neochote zodpovedných úradov riešiť ich sťažnosti a o nemožnosti dovolať sa práva.Vypočutie farmárov v europarlamente sprostredkoval slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH).Pred viacerými poslancami, zamestnancami Európskej komisie, Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ vystúpili Patrik Magdoško z platformy Iniciatíva poľnohospodárov a farmári z východného Slovenska Marián Mičko a František Oravec. V mene poľnohospodárskej platformy Živý vidiek, združujúcej farmárov zo Žitného ostrova a z okolia, vystúpil Zsolt Molnár. Predstaviteľ Občianskej iniciatívy Zemplína Daniel Tiža opísal slovenské legislatívne problémy, ktoré podľa neho negatívne ovplyvňujú situáciu v poľnohospodárstve.Všetci piati, aj za pomoci videozáznamov zdokumentovali, ako sa dostali do pozície obetí podvodov s agrodotáciami; občas aj emotívnym spôsobom zdôraznili, že čelia prenasledovaniu zo strany "silnejších záujmových skupín", ktoré obrábajú pôdu cudzích vlastníkov a neraz majú politické krytie. Hovorili o zastrašovaní, vydieraní, násilí a machináciách právnej mafie, voči ktorým sú miestne a štátne orgány "nečinné", o nečestných praktikách zahraničných agrosubjektov podnikajúcich na Slovensku a tiež o legislatíve, ktorá podľa nich dáva za pravdu "tým väčším hráčom". Séria ich sťažností sa týkala aj komunikácie s ministerstvom pôdohospodárstva SR a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, ktoré podľa nich nevychádzajú v ústrety sťažnostiam farmárov.Magdoško upozornil na situáciu, keď na Slovensku na 100 ha pôdy pripadá len 2,2 zamestnanca, čo je najmenej zo všetkých krajín EÚ, kde je priemerná hodnota 5,6.Vypočúvania sa zúčastnili aj slovenskí poslanci Vladimír Maňka a Monika Smolková (Smer-SD). Smolková zdôraznila, že sama pochádza z východného Slovenska a má snahu riešiť problémy spojené so škandálmi týkajúcimi sa zneužívania eurofondov.uviedla. Priznala, že z hľadiska záujmov farmárov sa treba venovať "trom spiacim krásaviciam", voči ktorým má aj ona výhrady - ministerstvu pôdohospodárstva, Pôdohospodárskej platobnej agentúre a Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskeho.odkázala prítomným farmárom a sľúbila im, že ak treba pôjde osobne s nimi až na ministerstvo, lebo ju ministerka neodmietne prijať.Štefanec upozornil, že má význam hovoriť o týchto problémoch aj v Bruseli, lebo ide o zneužívanie európskych peňazí a o pošliapavanie princípov právneho štátu, ktoré musia rešpektovať všetky členské krajiny EÚ.O výsledkoch vypočúvania farmárov bude informovať OLAF a členov osobitnej monitorovacej misie, ktorí majú ročný mandát na preskúmavanie situácie na Slovensku, aj tej spojenej so zneužívaním agrodotácií. Šéfka Výboru EP pre rozpočtovú kontrolu Ingeborg Grässleová, ktorá je spolupredsedníčkou monitorovacej misie v stredu v tejto súvislosti naznačila, že sa pripravuje ďalšia návšteva Slovenska. Vyjadrila pritom ochotu vypočuť si priamo na mieste všetkých farmárov dokumentujúcich zneužívanie európskych dotácií v agrosektore.(spravodajca TASR Jaromír Novak)