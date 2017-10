Slovenskí farmári z družstva OVOZELA pripravujú novú exkluzívnu odrodu paradajok

BRATISLAVA 4. októbra 2017 (WBN/PR) - OVOZELA, združujúca slovenských pestovateľov prémiových odrôd zeleniny, sa rozhodla rozšíriť svoje portfólio. Spotrebitelia si budú môcť od novembra pochutnať na novej exkluzívnej odrode cherry paradajok, Bobulienka. Napriek chladnému počasiu budú cherry paradajky rásť vo vykurovaných skleníkoch za pomoci najmodernejších technológií.

Pri výbere odrôd sa farmári zamerali hlavne na zachovanie čerstvosti a kvality vypestovaných plodín, ktorá zaručuje vynikajúcu chuť, sýtu farbu a tradičnú vôňu paradajok. „Každá farma pestuje inú odrodu hlavne preto, že každému chutia iné paradajky, niekomu sladšie, inému kyslejšie, menšie a pod. Máme deti a chceme, aby jedli zeleninu, a preto sme do nášho portfólia umiestnili aj sladučké paradajky, ktoré chutia hlavne deťom. Ide o novú exkluzívnu odrodu, ktorá sa do obchodov dostane v polovici novembra pod názvom BOBULIENKA,“ prezradil Peter Kelemen, majiteľ Farmy Bruty.Vďaka najmodernejším high-tech skleníkom sú rastliny pestované v čistom prostredí, ktoréich chráni pred chorobami. High-tech skleníky sú riadené najmodernejším softwarom, ktorýudržiava prirodzenú vlhkosť potrebnú pre rast paradajok. Investovaním do moderných technológií v pestovaní sa podarilo slovenským farmárom z OVOZELA zachovať kvalituvypestovaných paradajok aj v zime. Celoročná produkcia farmárov OVOZELA zabezpečuje stálu dostupnosť domácej zeleniny do reťazcov.„Skleníky na našich farmách sú vybavené difúznymi sklami. Slnečné lúče sa cez ne rozptyľujú a dopadajú ku každej rastlinke. Skleníky ovládame softvérom, ktorý reguluje teplotu, vlhkosť vzduchu a jeho cirkuláciu. Na základe predpovede počasia otvára a zatvára okná. Ak je slnko prisilné, sadenice prekrýva tienidlom. Sadenice sú zavlažované vodou s ideálnym pH. Vzniká kombináciou dažďovej vody, ktorú zachytávame v zberných nádobách, a vody zo studne. Vykurovanie skleníka pracuje na rovnakom princípe ako skleníky na Islande – využívame iba obnoviteľné zdroje energie,“ dodáva P. Kelemen.Dôležitý je spôsob pestovania a čerstvosť, čo je hlavným ukazovateľom kvality zeleniny: „Tú zabezpečujeme správnym časovaním zberu. Paradajky oberáme ručne až v momente, keďsú úplne dozreté. Vďaka tomu majú výnimočne sladkú chuť. Do niekoľkých hodín od zberu si ich kúpite na pultoch reťazcov,“ dopĺňa P. Kelemen.Sladkosť paradajok, resp. informácie o prirodzenej cukornatosti paradajok je vyjadrená na stupnici Brix. Stupnica sa používa pri meraní pomeru množstva prírodného cukru a vody, vktorej je rozpustený. Cherry paradajky exkluzívnej odrody Bobulienka, ktorú farmári začnú produkovať, sa vďaka svojej cukornatosti v rozsahu 9 Brixov radí k najsladším odrodám cherry paradajkám na pultoch slovenských obchodov.je združenie slovenských farmárov, ktorí majú farmy v Brutoch, Kameničanoch, Veľkých Zlievcoch, Handlovej a Novákoch s cieľom vypestovať kvalitné prvotriedne ovocie a zeleninu s dôrazom na lokálnosť a s použitím kvalitných sadeníc. V súčasnosti pestuje OVOZELA 5 prémiových odrôd paradajok – Strapáčik, Koktejlka a ďalšie 3 – Medulienka, Čerinka a Hranáčik, ktoré získali cenu značky kvality SK GOLD. Ocenenie SK GOLD, ktorými sú výrobky viditeľne označené zaručuje spotrebiteľom nadštandardné kvalitatívne vlastnosti, t.j. svojimi kvalitatívnymi parametrami výrazne prevyšujú im podobné výrobky na trhu, na základe odborného posúdenia a na odporúčanie špecializovanej komisie. Farmári pestujú plodiny za pomoci biologickej ochrany, chrobáčikov, pavúčikov a ich lariev. V jednom skleníku zároveň opeľuje rastliny až 15 000 čmeliakov. Združenie je držiteľom prestížneho svetového certifikátu kvality Global G.A.P, ktorý je potvrdením, že farmy pestujú zeleninu podľa prísnych medzinárodne uznávaných predpisov pre dobré praktiky v poľnohospodárstve.style="text-decoration: underline">Slovenskí farmári z družstva OVOZELA pripravujú novú exkluzívnu odrodu paradajok © SITA Všetky práva vyhradené.