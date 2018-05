Slovenskí futbalisti do 20 rokov remizovali v Moldavsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moldavsko - Slovensko 0:0

Kišiňov 30. mája (TASR) - Slovenskí futbalisti do 20 rokov remizovali v stredajšom prípravnom stretnutí na pôde moldavských rovesníkov v Kišiňove 0:0. Premiéru na medzištátnej scéne absolvoval slovenský tréner Adrián Guľa, ktorý má na starosti výber do 20 rokov ako kouč reprezentačnej dvadsaťjednotky.Jeho zverenci režírovali dianie v prvom polčase, ale nevypracovali si vyložené príležitosti. Domáci boli nebezpečnejší po zmene strán, ani oni však neotvorili skóre. Hosťujúci brankár Martin Vantruba si poradil aj s priamym, no najmä pokutovým kopom Victora Stinu, ktorý hlavný rozhodca odpískal tri minúty pred koncom riadneho hracieho času za ruku, keď sa lopta po centri poodrážala medzi slovenskými hráčmi. Bezgólový stav vydržal zásluhou brankára Trnavy aj po najväčšej šanci zápasu.Guľa povedie na jeseň reprezentáciu do 21 rokov v prípravnom súboji proti Taliansku (6. septembra) a zostávajúcich troch dueloch kvalifikácie majstrovstiev Európy 2019: 11. septembra na Islande, 12. októbra doma s Estónskom a 16. októbra v Severnom Írsku.prípravné stretnutie futbalistov do 20 rokov:Kišiňov