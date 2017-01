Slovenskí futbalisti do 21 rokov začnú boj o ME 2019 v Estónsku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

program SR 21 v kvalifikácii ME 2019:

1. septembra 2017: Estónsko – Slovensko

5. septembra 2017: Slovensko – Severné Írsko

5. októbra 2017: Slovensko – Island

10. októbra 2017: Slovensko – Španielsko

14. novembra 2017: Španielsko – Slovensko

23. marca 2018: Albánsko – Slovensko

27. marca 2018: Slovensko – Albánsko

11. septembra 2018: Island – Slovensko

12. októbra 2018: Slovensko – Estónsko

16. októbra 2018: Severné Írsko – Slovensko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. januára (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 rokov začnú kvalifikáciu ME 2019 septembrovým zápasom v Estónsku. Boj o šampionát v Taliansku ukončia v októbri budúceho roku v Severnom Írsku. Informoval o tom web SFZ.Po vyžrebovaní kvalifikácie ME 2019 tímov do 21 rokov sa hneď v sídle UEFA zišli zástupcovia jednotlivých zväzov, aby dohodli zápasový itinerár. Dvojhodinové rokovanie účastníkov 2. skupiny – Slovensko, Španielsko, Island, Estónsko, Albánsko, Severné Írsko – prinieslo výsledok, tímy už poznajú svoj program v jednotlivých hracích kolách.okomentoval rokovanie tréner slovenskej dvadsaťjednotky Pavel Hapal.Finálový turnaj európskeho šampionátu "dvadsaťjednotiek" sa uskutoční v júni 2019. Postup naň si zabezpečí deväť víťazov kvalifikačných skupín, plus dve mužstvá z baráže. Spolu s organizátorom Talianskom bude mať podujatie 12 účastníkov.