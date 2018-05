Slovenskí futbalisti remizovali v príprave s Holandskom

Na snímke základná jedenástka Slovenska pózuje pred začiatkom priateľského futbalového zápasu Slovensko - Holandsko v Trnave 31. mája 2018. Dolný rad zľava Róbert Mak, Marek Hamšík, Albert Rusnák, Róbert Mazáň, Peter Pekarík a Stanislav Lobotka. Horný rad zľava Milan Škriniar, Adam Nemec, Juraj Kucka, brankár Martin Dúbravka a Tomáš Hubočan. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

prípravný zápas:



Slovensko - Holandsko 1:1 (1:0)



Góly: 8. Nemec - 59. Promes, ŽK: Depay (Hol.), rozhodovali: Frankowski - Boniek, Golis (všetci Poľ.), 15.432 divákov.



SR: Dúbravka - Pekarík, Hubočan (73. Šatka), Škriniar, Mazáň - Lobotka - Mak (62. Pačinda), Kucka (62. Sabo), Hamšík (73. Duda), Rusnák (90. Mihalík) - Nemec (62. Ďuriš)



Holandsko: Zoet - Janmaat, De Ligt, De Vrij, Blind (66. Kongolo), Van Aanholt (75. Elia) - Van de Beek (46. Vormer), Pröpper (75. Berghuis), Strootman (81. De Roon) - Depay, Promes (83. Weghorst)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 31. mája (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali vo štvrtkovom prípravnom zápase v Trnave s Holandskom 1:1. Najbližší prípravný súboj odohrajú v pondelok 4. júna v Ženeve (20.00 SELČ) proti účastníkovi MS 2018 Maroku.Na Štadióne Antona Malatinského dostal domácich do vedenia už v 8. minúte jeho 13. gólom v najcennejšom drese Adam Nemec. "Oranjes" pod trénerskou taktovkou Ronalda Koemana vyrovnali v 59. minúte, keď sa utešenou "obaľovačkou" presadil útočník Spartaka Moskva Quincy Promes.Pre Slovákov aj Holanďanov bol duel prípravou na jesennú Ligu národov, keďže si ani jeden z týchto tímov nevybojoval postup na šampionát do Ruska. Tréner domácich Ján Kozák odkoučoval na reprezentačnej lavičke jubilejný 50. duel. V Trnave privítali aj miliónteho fanúšika na domácich dueloch výberu SR, ktorým sa stal Šimon z Liptovskej Kokavy.Pred výkopom si aktéri uctili minútou ticha a aj potleskom zosnulého trénera SR do 18 a 19 rokov Milana Malatinského. Slováci nastúpili v nových dresoch a po úvodnej "oťukávačke" ich pokrstili už v 8. minúte otváracím gólom. Skvelý Hamšíkov center hlavou presne k ľavej tyčke umiestnil Nemec. Hostia to prvýkrát nebezpečnejšie skúsili v 14. minúte, ale strelu Van de Beeka chytil s prehľadom Dúbravka. V 20. minúte sa hlavou po Pekaríkovom prudkom centri dostal do zakončenia Hamšík, no nenamieril presne. Na 2:0 mohol zvýšiť ešte pred koncom prvej polhodiny Kucka, dostal sa k lopte pred šestnástkou a tvrdou bombou napálil brvno Zoetovej brány. "Oranjes" mohli vyrovnať v 33. minúte, po rohu hlavičkoval na päťke osamotený De Vrij, pre domácich našťastie nad. V 37. minúte sa blysol skvelým zákrokom Dúbravka, ktorý spod hornej tyčky vyrazil skvele kopnutý priamy kop Depaya. Domáci odpovedal strelou Kucku, no oveľa tvrdšia a nebezpečnejšia bola tá Hamšíkova, skóre sa ale nezmenilo. Na druhej strane nepochodil prudkou a technickou strelou Van Aanholt. Zaujímavý prvý polčas mohol vyšperkovať Kucka, pred pokutovým územím si zasekol obrancu a tvrdo napálil pod hornú tyč, ale Zoet končekmi prstov vyrazil na roh.Začiatok druhého polčasu najprv veľké šance neponúkol, až v 54. minúte musel tvrdú strelu Depaya vyraziť Dúbravka. Holanďania hrali aktívnejšie, domácich pritlačili a profitovali z toho v 59. minúte. Promes dostal až príliš veľa priestoru, pripravil si pozíciu a prudkou technickou strelou na ľavú ruku Dúbravku vyrovnal. Domáci kopili chyby, po rýchlej akcii hostí zakončoval Vormer, ale Hubočan v poslednej chvíli odvrátil. Po hodine hry sa začalo hromadne striedať, domáci sa snažili držať loptu na kopačkách, ale agilní Holanďania im poriadne strpčovali život a boli lepší. V 86. minúte to mohol potvrdiť zvnútra šestnástky Vormer, ale Dúbravka spoluhráčov zachránil a jeho strelu zlikvidoval. Skóre sa v závere už nezmenilo a tak sa v treťom vzájomnom súboji oboch reprezentácií po predchádzajúcich dvoch výhrach "oranžových" zrodila remíza.