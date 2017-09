24hod.sk Šport 26. septembra 2017 Slovenskí futsalisti podľahli šampiónom zo Španielska 2:3



Ilustračná fotografia



Zdieľať





Zverenci trénera Mariána Berkyho sa v rámci akcie Slovak Futsal Week stretnú v stredu 27. septembra o 19.00 h v Mestskej športovej hale v Trnave s Talianskom. Deň predtým si "squadra azzurra" zmeria sily so Španielmi v prestížnom súboji dvoch gigantov, ktorý uvidí bratislavská hala na Pasienkoch od 19.30 h.







prípravný zápas - Slovak Futsal Week:



SLOVENSKO - Španielsko 2:3 (1:2)



Góly: 3. Rafaj, 40. Drahovský - 11. Alonso, 15. a 24. Solano. Rozhodovali: Bohun, Belavý, Behančín (všetci SR), ŽK: Oberman



SR: Herko (Oberman) – Rick, Kozár, Kyjovský, Drahovský, Rafaj, Směřička, M. Zdráhal, Haľko, Doša, Hudek, Hájek, A. Zdráhal



Španielsko: Sedano (Barron) – Ortiz, Alonso, R. Garcia, Usin, Aicardo, Solano, Velasco, Yepes, A. Fernandez, Saldise, J. A. Fernandez, D. Garcia Bratislava 26. septembra (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia prehrala v pondelňajšom prípravnom zápaseZverenci trénera Mariána Berkyho sa v rámci akcie Slovak Futsal Week stretnú v stredu 27. septembra o 19.00 h v Mestskej športovej hale v Trnave s Talianskom. Deň predtým si "squadra azzurra" zmeria sily so Španielmi v prestížnom súboji dvoch gigantov, ktorý uvidí bratislavská hala na Pasienkoch od 19.30 h.Góly: 3. Rafaj, 40. Drahovský - 11. Alonso, 15. a 24. Solano. Rozhodovali: Bohun, Belavý, Behančín (všetci SR), ŽK: ObermanSR: Herko (Oberman) – Rick, Kozár, Kyjovský, Drahovský, Rafaj, Směřička, M. Zdráhal, Haľko, Doša, Hudek, Hájek, A. ZdráhalŠpanielsko: Sedano (Barron) – Ortiz, Alonso, R. Garcia, Usin, Aicardo, Solano, Velasco, Yepes, A. Fernandez, Saldise, J. A. Fernandez, D. Garcia





ďalší program Slovak Futsal Week:



utorok 26. septembra: Španielsko - Taliansko (19.30, Inter hala Pasienky, Bratislava)



streda 27. septembra: SLOVENSKO - Taliansko (19.00, Mestská športová hala, Trnava)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Slováci vstúpili do zápasu bez prehnaného rešpektu. Drahovský mal v 2. minúte smolu, keď napálil loptu len do žrde. Už o niekoľko sekúnd však najlepší slovenský futsalista nepremenenú šancu hodil za hlavu, vybojoval loptu v strede ihriska a po jeho prihrávke otvoril skóre Rafaj. Španielmi inkasovaný gól na chvíľu zamával, ale postupne zvýšili obrátky a začali mať v poli prevahu. V 7. minúte Solano zazvonil Herkovi o obe žrde a v 10. minúte už bolo vyrovnané, keď Alonsov tečovaný pokus skončil v domácej sieti. Hra na oboch koncoch ihriska mala spád, diváci boli svedkami atraktívneho futsalu, postupne však iniciatíva patrila favoritovi. V 15. minúte sa Solano obtočil okolo brániaceho hráča a pohotovo prekonal Herka - 1:2. Slovenský kouč si vzal oddychový čas, aby stlmil zvyšujúcu sa aktivitu súpera. Ten mal v záverečných sekundách prvého polčasu veľké šťastie po tom, ako Drahovský a následne Haľko nedokázali dopraviť loptu do siete, druhý menovaný trafil sekundu pred klaksónom žrď.V 23. minúte mohol pridať tretí gól hostí J.A. Fernandez, ale mal vychýlenú mušku. Na opačnej strane Doša po rohovom kope hlavičkoval vedľa bránky. V 24. minúte vyšiel Španielom nacvičený signál po rohu, na ktorého konci bol Solano. V 29. minúte mohol znížiť Hájek, ktorého strela skončila na brvne. Španieli však v globále držali opraty zápasu vo svojich rukách, hoci už skoro mali na konte štyri akumulované fauly a museli si dávať pozor. V 36. minúte nezužitkovali Slováci prečíslenie troch proti dvom, strelu Drahovského zneškodnil Barron. Po oddychovom čase sa domáci vyše tri a pol minúty pred koncom odhodlali k power play, vyťažili však z nej len gól Drahovského, ktorý prišiel 57 sekúnd pred koncom. Berkyho zverenci vrhli všetky sily do útoku so snahou o senzačné vyrovnanie, ale nebolo im dopriate."S dnešným výkonom môžeme byť spokojní. Základom bola bojovnosť a tímový duch. Mali sme veľa šancí, ale Španieli ukázali efektivitu, preto uspeli. Tento duel bol pre mňa špecifický, pretože od novej sezóny pôsobím v Španielsku. Aj proti Talianom sa budeme snažiť zápas si užiť a podať kvalitný výkon."