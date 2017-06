Slovenskí hádzanári prehrali s Ruskom 24:25 a prišli o šancu postúpiť

Na snímke sprava Michail Čipurin (Rusko), Oliver Rábek (SVK), Azat Valiullin (Rusko) a Andrej Petro (SVK) počas kvalifikačného stretnutia o postup na ME 2018 v hádzanej mužov Slovensko - Rusko 14. júna 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Kvalifikácia ME 2018 - 6. skupina

Slovensko - Rusko 24:25 (12:12)

zostava a góly SR: Štochl, Paul - T. Urban 9/4, Ďuriš 4, Petro 5, Dudáš, Rábek 1, Antl 1, Hruščák 2, Straňovský, J. Mikita 2, Volentics, Páleš, L. Urban, Guzy, M. Mikita. Najviac gólov Ruska: Šiškarjov 6, Soroka 5/3, Škurinskij, Kalaraš a Kiseľjev po 3. Rozhodovali: Dinu, Din (obaja Rum.), vylúčenia: 6:4, 7m hody: 4/4 - 4/3

Ďalší výsledok:

Čierna Hora - Švédsko 28:24 (16:7)



tabuľka:

1. Švédsko 5 4 0 1 135:108 8*

2. Čierna Hora 5 2 2 1 131:141 6

3. Rusko 5 1 2 2 122:133 4

4. SLOVENSKO 5 0 2 3 129:135 2

(*- istý postup na ME)



zostávajúci program 6. skupiny:

sobota 17. júna:

Moskva, 14.00 h

Rusko - Čierna Hora



Lidköping, 17.15 h

Švédsko - Slovensko

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovenskí hádzanári prišli o šancu prebojovať sa na ME 2018. V stredajšom kľučovom dueli 6. kvalifikačnej skupiny prehrali v Bratislave s Ruskom tesne 24:25 a v tabuľke klesli na poslednú štvrtú priečku.Zverenci trénera Martina Liptáka sa s kvalifikáciou rozlúčia v sobotu na palubovke už istého postupujúceho lídra skupiny Švédska (Lidköping, 17.15 h). Na budúcoročné ME v Chorvátsku sa prebojujú prvé dva tímy a najlepší z tretích miest všetkých skupín. Druhú priečku si upevnila Čierna Hora po nečakanom triumfe nad Švédskom.Pred zápasom sa oficiálne s reprezentačným dresom rozlúčil brankár Richard Štochl. V najcennejšom drese má na konte 258 zápasov a je rekordérom v počte ocenení pre najlepšieho hádzanára roka na Slovensku, stal sa ním deväťkrát. Od prezidenta Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslava Holešu prevzal pamätný reprezentačný dres s číslom 12.Slovákom sa štart do zápasu nevydaril podľa predstáv. Po dvoch presných zásahoch Kovaľova prehrávali rýchlo 1:3, navyše už po štyroch minútach mal dve vylúčenia na konte defenzívny pilier Petro a duel musel dohrávať s hrozbou diskvalifikácie. Domáci napriek tomu silnému súperovi nedovolili odskočiť na viac ako dvojgólový rozdiel, hoci si Rusi počas celého prvého polčasu udržiavali tesný náskok. Po štvrťhodine viedli 8:6, potom ale svoj tím viackrát v bránke podržal Štochl a Rábek v 20. minúte vyrovnal na 9:9. Vďaka druhej premenenej sedmičke Tomáša Urbana napokon za vyrovnaného stavu odchádzali oba tímy aj na polčasovú prestávku.Veľký boj o udržanie si postupovej šance pokračoval aj v druhom polčase. Rusi naďalej nechceli pustiť domácich do vedenia, po dvoch góloch Šiškarjova a jednom Kiseľjeva naopak odskočili v 39. minúte prvýkrát na rozdiel troch gólov - 13:16. Kouč Lipták okamžite reagoval oddychovým časom a jeho ekipa o tri minúty neskôr po presných zásahoch Jakuba Mikitu a Tomáša Urbana v krátkom slede vyrovnala na 17:17. Slováci dostali krídla, obetavo bránili a Petro ich v 48. minúte premiérovo poslal do vedenia - 20:19. Trojgólovú šnúru potom zavŕšil strelecky disponovaný Tomáš Urban na 21:19, keď domáci trestali hru súpera bez brankára. Rusi ale vyrovnali po sedmičke Soroku a drámu rozuzlila až záverečná päťminútovka. Ďuriš síce poslal domácich do vedenia 24:23, ale Šiškarjov v 59. minúte vyrovnal a Rusi deväť sekúnd pred koncom využili presilovku zásluhou toho istého hráča. Následny zásah Tomáš Urbana už prišiel po vypršaní riadneho času.