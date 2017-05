Slovenskí hádzanári prehrali v Čiernej Hore

slovenský reprezentant v hádzanej Richard Štochl. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

kvalifikácia ME 2018 - II. fáza:

Bijelo Polje

Čierna Hora - SLOVENSKO 31:30 (16:14)



zostavy a góly:

Čierna Hora: Mijatovič, Mijuškovič - Perišič, Čavor, Pejovič, Andjelič 3, Markovič, Vujovič 4, Radojevič, Čampar, Simovič, Ševaljevič 2/1, Lasica 2, Borozan 7, Grbovič 8, Lipovina 5



Slovensko: Štochl, Paul - Rábek 4, Guzy, Slaninka, Hruščák 1, Dudáš 2, Volentics 3, Petro 4, Krok 4, Ďuriš 3, T. Urban, L. Urban 2, Straňovský 4/2, Antl 3/1, Mikita



Rozhodovali: Dentz, Reibel (obaja Fr.), vylúčení: 6:5, TH: 2/1 - 4/2, 3900 divákov.

ďalší výsledok 6. skupiny:

Linköping

Švédsko - Rusko 25:21 (10:11)



tabuľka:

1. Švédsko 4 4 0 0 111:80 8*

2. Čierna Hora 4 1 2 1 103:117 4

3. SLOVENSKO 4 0 2 2 105:110 2

4. Rusko 4 0 2 2 97:109 2

* - postup na ME 2018

Bijelo Polje 6. mája (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali v sobotňajšom zápase II. fázy kvalifikácie ME 2018 s domácim tímom Čiernej Hory 30:31. Zverencom trénera Martina Liptáka patrí v tabuľke 6. skupiny tretia priečka, lídrom a už istým postupujúcim na šampionát je po štyroch zápasoch stopercentné Švédsko.Ďalšie kvalifikačné stretnutie odohrajú Slováci 14. júna o 20.00 h na ZŠ Ondreja Nepelu proti Rusku. O dve hodiny skôr nastúpia na tom istom mieste ich krajanky v baráži MS 2017 proti Maďarsku.Na európskom šampionáte mužov sa okrem domáceho Chorvátska predstavia prvé dva tímy z každej skupiny, miestenku získa aj najlepší tím z tretieho miesta.Slováci nastúpili v bránke so Štochlom namiesto Paula, ktorý chytal pri stredajšej remíze s týmto balkánskym súperom v Hlohovci. Čiernohorci mali famózny vstup do domácej "odvety", ktorá sa hrala vo vypredanej štvortisícovej hale v mestečku Bijelo Polje. Po štyroch minútach viedli 3:0 a k udržaniu náskoku im pomohli aj dva bravúrne zákroky brankára Mijatoviča. Lipták zareagoval oddychovým časom a jeho tím sa zdvihol, Straňovský znížil na 1:3 a v 6. minúte L. Urban strelil kontaktný gól. Čiernohorci toto varovanie vzali vážne a vypracovali si postupne už štvorgólový trhák (7:3, 8:4). Nasledovala však silná pasáž slovenského tímu, ktorý vyrovnal na 9:9 zásluhou štvorgólovej šnúry. Tá ich dostala na koňa, po sedmičke Antla viedli hostia 12:10, lenže v závere polčasu zbytočnými chybami dovolili domácim otočiť skóre na 16:14.Na začiatku druhého polčasu bolo 20:17 a Čiernohorci nepúšťali Liptákových zverencov na "dostrel". V 45. minúte viedli Balkánci o štyri góly (25:21). V 50. minúte mali Slováci možnosť vrátiť sa do zápasu počas presilovky o dvoch hráčov, ale žiadna radikálna zmena skóre sa nekonala. Borozan strelil v dôležitej pasáži dva góly a držal domácich na víťaznej ceste. V 57. minúte za stavu 30:27 vychytal Paul tutovku súpera a podržal svoj tím nad vodou, lenže počas následného útoku jeho spoluhráči zbytočne prišli o loptu pri pasívnej hre. Záver stretnutia dohrávali Slováci v početnej výhode, no gól Straňovského po predošlej nepremenenej sedmičke už iba zmiernil ich prehru 30:31.