Slovenskí hádzanári sa s kvalifikáciou rozlúčili prehrou vo Švédsku

Kvalifikácia ME 2018 - 6. skupina

Švédsko - Slovensko 31:17 (14:7)



Najviac gólov Švédska: Zachrisson, Tollbring a Ekberg po 5. Zostava a góly SR: Paul, Žernovič 1 - T. Urban 1, Ďuriš, Petro 1, Dudáš, Rábek, Antl, Hruščák 4, M. Mikita 4, Straňovský 2, Guzy 3, J. Mikita, Volentics 1, Páleš, L. Urban. Rozhodovali: I. Covalciuc, A. Covalciuc (obaja Mold.), vylúčenia: 2:1, 7m hody: 1/0 - 1/0.



Ďalší výsledok:

Rusko - Čierna Hora 27:27 (16:11)



Tabuľka 6. skupiny:

1. Švédsko 6 5 0 1 166:125 10*

2. Čierna Hora 6 2 3 1 158:168 7*

3. Rusko 6 1 3 2 149:160 5

4. SLOVENSKO 6 0 2 4 146:166 2

(*- postup na ME)

Lidköping 17. júna (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali vo svojom záverečnom dueli kvalifikácie ME 2018 v Lidköpingu s domácim Švédskom vysoko 17:31.Už pred zápasom bolo jasné, že zverenci trénera Martina Liptáka stratili šancu na postup a v tabuľke 6. skupiny obsadili poslednú štvrtú priečku. V kvalifikácii nevyhrali ani raz, získali iba dva body za remízy v Rusku a doma s Čiernou Horou.Na januárový šampionát do Chorvátska postúpila okrem víťaza skupiny Švédska aj Čierna Hora, ktorej na to stačila sobotňajšia remíza 27:27 v Rusku.Švédi od začiatku na palubovke jasne dominovali a už v 10. minúte viedli štvorgólovým rozdielom 6:2. Guzy po štvrťhodine hry znížil na 4:8, ale slovenský tím sa v ofenzíve presadzoval cez pevnú obranu súpera mimoriadne ťažko. Severania v závere polčasu navýšili svoj náskok na 14:7. Matej Mikita síce po zmene strán otvoril strelecký účet, no nasledovala trojgólová šnúra súpera - Ekberg ju zavŕšil presným zásahom na 17:8 v 35. minúte. O tri minúty neskôr bol rozdiel v prospech favorita už desaťgólový (19:9). Náskok Švédov narastal, na druhej strane dostali šancu všetci hráči a zaujal gól brankára Žernoviča do opustenej konštrukcie domácich v 50. minúte, ktorým skorigoval na 15:27. Švédi si napokon pripísali hladký triumf o 14 gólov.