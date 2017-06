Slovenskí hasiči cvičia zásahy vo výškových budovách pravidelne

Ilustračná snímka Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Bratislava 14. júna (TASR) – Slovenskí hasiči sa pravidelne zúčastňujú výcviku a vzdelávania v oblasti likvidácie požiarov vo výškových budovách. Disponujú technikou s pracovnou výškou do 44 metrov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) SR Silvia Jančovičová.Príslušníci HaZZ sa podľa nej pravidelne zúčastňujú taktických cvičení, a to v reálnych podmienkach vo výškových budovách.povedala Jančovičová pre TASR.Pri novších stavbách je podľa nej situácia už iná.uviedla.Zároveň sú vybavené požiarnymi a evakuačnými výťahmi, ktoré značne skvalitnia a urýchlia zásah hasičov a evakuáciu osôb.vysvetlila.Z taktického a bezpečnostného hľadiska sa hasiči musia dopraviť dve podlažia pod podlažie s požiarom a na hasenie využívajú vnútorné hydranty a vecné prostriedky.dodala.Po rozsiahlom požiari, ktorý vypukol v noci nadnes v 27-poschodovej obytnej výškovej budove Grenfell Tower vo štvrti Kensington v západnej časti britskej metropoly Londýn, bolo do piatich nemocníc prevezených okolo 50 ľudí. Informovala o tom na Twitteri londýnska záchranná služba.Komisárka londýnskeho hasičského zboru Dany Cottonová predtým oznámila, že požiar si vyžiadal aj niekoľko obetí na životoch.Grenfell Tower bol postavený v roku 1974. Len minulý rok prešiel rekonštrukciou za desať miliónov libier. Dom dostal okrem iného nové vonkajšie izolačné obloženie, nové okná s dvojitými sklami a nový vykurovací systém. Rekonštrukcia bola súčasťou väčšej investície v tejto oblasti Londýna vo výške 67 miliónov libier.