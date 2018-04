Slovenskí hokejisti budú mať v Dánsku energetické tyčinky od Daniely Hantuchovej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 27. apríla 2018 (WBN/PR) - Výprava slovenskej hokejovej reprezentácie si na Majstrovstvá sveta do Dánska odnáša aj balík zdravých energetických tyčiniek značky D-One od Daniely Hantuchovej. Dohodli sa na tom prezident SZĽH Martin Kohút a Daniela Hantuchová. Tyčinky D-One obsahujú ingrediencie, ktoré počas vrcholovej športovej kariéry používala pre udržanie energie práve Daniela. Napriek tomu, že momentálne rehabilituje po operácii ramena, bývalá špičková svetová tenistka nevylučuje, že príde do Kodane našu reprezentáciu aj osobne povzbudiť."Celý život som žila športom a vždy budem podporovať slovenských športovcov. Viem, že chalani to nebudú mať v Dánsku ľahké, ale verím, že budú bojovať a dúfam, že im pomôže aj energia od tyčiniek D-One. Ručím za to, že sú zdravé a dodávajú energiu prirodzeným spôsobom", povedala Daniela Hantuchová a dodala, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa príde pozrieť na zápas Slovensko:Rusko 14.mája do Kodane. "Dúfam, že to časovo dokážem tak usporiadať, že to bude možné" povedala Daniela."Naši hokejisti sa určite podpore zo strany Daniely Hantuchovej, ktorá patrí medzi najúspešnejších slovenských športovcov vôbec, potešia. A tyčinky prídu vhod - energie nikdy nie je dosť a keď Vám ju dodáva šarmantná športovkyňa, je to plus navyše", povedal prezident SZĽH Martin Kohút a dodal, že hokejová výprava verí, že Daniela do Kodane skutočne zavíta. Podľa Kohúta bude zápas proti Rusku určite jedným z najťažších, aké našu výpravu čakajú a každá podpora sa zíde.