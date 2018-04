Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do štvrťfinále

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

MS do 18 rokov - B-skupina:



Francúzsko – Slovensko 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)



Góly: 16. Gallet (Schmitt) – 12. Kňažko (Čajkovič, Kováčik), 16. Čajkovič (Ilenčík, Okuliar), 22. Okuliar (Čajkovič, Kováčik), 31. Kňažko (Kováčik, Okuliar), 37. Paulíny (Kováčik), 41. Okuliar (Čajkovič, Ilenčík), 42. Paulíny (Ferenyi, Tkáč). Rozhodovali: Alaire (Kan.), Hoppe (Nem.) – Chaput (Kan.), Nikulainen (Fín.), vylúčení: 4:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.



SR: Vyletelka – Dlugoš, Turan, Ilenčík, Kňažko, Zekucia, Bučko, Česanec, Hudec – Sojka, Džugan, Mrázik – Okuliar, Kováčik, Čajkovič – Ferenyi, Paulíny, Tkáč – Sarvaš, Zubek, Čederle



Francúzsko: Duquenne (40. Vazzaz) – Coulaud, Schmitt, Bourillon, Coffy, Allais, Bataillé – Plagnat, Rabl, Dubé – Gallet, Quattrone, Fabre – Dair, Chautant, Leroux – Bruche, Mainot, Guer – Rousseau







Fínsko – Rusko 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)



Góly: 5. Nordgren (Kotkaniemi, Kakko), 12. Tanus (Honka, Ranta), 40. Ranta (Nevasaari, Kotkaniemi), 48. Seppälä (Tanus), 53. Nordgren (Kokkonen, Kotkaniemi) – 7. Žabrejev (Žuravljov, Dorofejev), 9. Marčenko (Žuravljov, Miftachov), 36. Morozov (Žuravljov, Žabrejev), 37. Dorofejev (Marčenko, Žabrejev)







Tabuľka B-skupiny:



1. Fínsko 3 3 0 0 0 17:6 9 - istý postup do štvrťfinále



2. Rusko 3 2 0 0 1 14:8 6 - istý postup do štvrťfinále



3. Slovensko 3 2 0 0 1 14:8 6 - istý postup do štvrťfinále



4. Česko 2 0 0 0 2 4:8 0



5. Francúzsko 3 0 0 0 3 2:21 0



A-skupina:



USA – Švédsko 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)



Góly: 3. Wahlstrom (Hughes, Farabee) – 11. Lilja (Wernblom, Bäck), 59. Wernblom (Ginning, Johansson), 60. Wernblom (Bäck)







Švajčiarsko – Kanada 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)



Góly: 5. Lafreniere (Noel, Bahl), 27. Dudas (McShane), 34. McShane (Foudy, Tychonick), 38. Wouters (Robertson, Bahl), 56. Lavoie (Noel, Merkley)







Tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 3 3 0 0 0 19:7 9 - istý postup do štvrťfinále



2. Švédsko 3 3 0 0 0 10:5 9 - istý postup do štvrťfinále



3. USA 3 1 0 0 2 13:14 3



4. Bielorusko 2 0 0 0 2 6:12 0



5. Švajčiarsko 2 0 0 0 3 6:16 0

Čeľabinsk 22. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili v nedeľnom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v B-skupine nad Francúzmi 7:1. Vysoký triumf nad outsiderom zaručil mladým Slovákom definitívu medzi najlepšou osmičkou vo štvrťfinále šampionátu v Rusku.Prvých desať minút neprinieslo veľké šance ani na jednej strane. Ako prví udreli slovenskí reprezentanti, keď v 12. minúte po buly prestrelil od modrej Samuel Kňažko aj vďaka cloniacemu Maximovi Čajkovičovi brankára súpera. Už o štyri minúty však bolo vyrovnané, keď strela Julesa Galleta z pravého kruhu preletela tesne nad betónom Samuela Vyletelku.Radosť Francúzom už po 36 sekundách pokazil Čajkovič. V úvode druhého dejstva viedli mladí Slováci o dva góly, keď po individuálnej akcii posunul pred bránkou Čajkovič puk Oliverovi Okuliarovi, ktorý zakončil s prehľadom. V 31. minúte poslal puk za chrbát Valentina Duquenna autor prvého presného zásahu Kňažko a o šesť minút pri hre piatich proti piatim zasunul puk do bránky pomedzi betóny Adam Paulíny.Zverencom Viliama Čacha vyšiel úvod tretej tretiny, keď sa zásluhou Okuliara a Paulínyho vzdialili súperovi v bránke už s Adrienom Vazzazom na šesť gólov a bez väčšej námahy dohrali stretnutie.